Ferrol impulsa inversiones en deporte, urbanismo y turismo: actuaciones en los campos de A Gándara

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado luz verde a un amplio paquete de actuaciones que superan en total el millón de euros de inversión, con proyectos centrados en la mejora de instalaciones deportivas, la transformación urbana, el impulso turístico y el refuerzo de políticas de infancia.

Uno de los proyectos más inmediatos será la renovación de los campos de fútbol de A Gándara, con una inversión de 306.662 euros.

Las obras, adjudicadas a la empresa Jardinería Arce SL, permitirán reparar la base de los terrenos de juego, instalar césped artificial de última generación y renovar equipamientos deportivos, además de mejorar el drenaje, el riego y los vestuarios.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, subrayó que "seguimos avanzando en la mejora de nuestras instalaciones deportivas".

Esta actuación se integra dentro del proyecto estratégico Ferrol Ciudad del Deporte, que busca modernizar el conjunto de infraestructuras municipales.

Urbanización en el entorno de la calle Brasil

En paralelo, el gobierno local ha aprobado el expediente de expropiación de terrenos en la calle Brasil, con una inversión de más de 133.000 euros, para avanzar en la urbanización de esta zona.

La actuación permitirá mejorar la conectividad entre las calles México y Bertón, además de crear nuevos espacios urbanos con zonas verdes, mobiliario, iluminación LED y mejores infraestructuras.

El proyecto global de urbanización cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y se enmarca en un convenio con la Xunta para la transformación urbana.

Nuevo aparcamiento en el Torrente Ballester

Otro de los acuerdos adoptados es la creación de un nuevo aparcamiento junto al Centro Cultural Torrente Ballester, en la calle Julio Pardo de Atín.

Este espacio contará con ocho plazas, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida, y busca ordenar el estacionamiento en la zona y facilitar el acceso al futuro Museo de Ferrol.

La actuación, con un presupuesto de 62.400 euros, se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística, que también contempla mejoras en eficiencia energética y movilidad ciclista.

Turismo

En el ámbito turístico, el Ayuntamiento participa en varias iniciativas financiadas con fondos europeos Next Generation, con inversiones destinadas a aparcamientos disuasorios, iluminación eficiente y creación de rutas ciclables, con el objetivo de consolidar a Ferrol como motor económico de la comarca a través del turismo.

Ciudad amiga de la infancia

Además, el Consistorio ha iniciado los pasos para lograr el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, mediante un convenio con UNICEF Comité Español.

Para ello, se elaborará un Plan Local de Infancia y Adolescencia, con una duración de entre cuatro y seis años, que permitirá diseñar políticas específicas y fomentar la participación de los menores en la vida municipal.

El regidor destacó que "todas estas inversiones reflejan el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la ciudad", combinando mejoras en infraestructuras, calidad urbana y políticas sociales para situar a Ferrol como un referente en distintos ámbitos.