Vandalizan la sede de una asociación cultural en Ferrol con esvásticas y un símbolo franquista

Vandalizan el local de la asociación cultural Artábria, a 28 de marzo de 2026 ARTÁBRIA

La verja de la asociación cultural Artábria, en Ferrol, ha amanecido vandalizada. El espacio fue grafiteado durante la madrugada del viernes al sábado con esvásticas y el símbolo 'AE'.

Pero eso no es todo, los autores de la vandalización también transformaron la bandera de Palestina que ocupaba toda la verja. Encima utilizaron el color amarillo para convertirla en una rojigualda, según muestra la imagen facilitada por el colectivo. Además, también han colocado otras tres esvásticas en la fachada y en la vivienda contigua.

En un comunicado recogido por Europa Press, la entidad, a la espera de evaluar los pasos a seguir, denuncia públicamente este ataque y reafirma su "compromiso firme" en la defensa de "una sociedad libre de fascismo, racismo y cualquier forma de opresión". "No nos van a intimidar", advierte.

Según recoge, no es la primera vez que el centro social "sufre la violencia fascista". Recuerda que, en 2001, cuando el local estaba en el barrio ferrolano de la Magdalena, un trabajador del centro social fue "agredido cobardemente por varios fascistas", que estaban ligados a un grupo ultra de fútbol.

⚠️ Ataque fascista ao Centro Social Artábria em Ferrol. Nom é a primeira vez que a nossa entidade sofre ataques por parte do espanholismo mas polo que seja sempre coincidem com a "Semana Santa" ferrolana pic.twitter.com/AjII5hQIdR — Associaçom Cultural Artábria (@FArtabria) March 28, 2026

En otras ocasiones, los ataques fueron como el de este sábado: pintando una bandera de España y símbolos nazis cuando el local estaba cerrado. "Por lo que sea, ocurren en Semana Santa, cuando nuestra ciudad recibe millares de visitantes de fuera de Galicia", concluye la entidad.

Condena en Ferrol

El ataque ha sido censurado por parte de la corporación municipal. El BNG ha trasladado su condena "con contundencia" y el PSOE ha tachado los actos de "intolerables" y considera que "atentan contra la convivencia".

Mientras que el Concello también ha querido hacer un llamamiento al respecto, así como a la responsabilidad colectiva y al civismo por parte de toda la ciudadanía.