Parque Ferrol organiza talleres gratuitos de diademas de Pascua para niños

Parque Ferrol propone un plan gratuito para celebrar la Pascua en familia con un taller infantil de diademas que se desarrollará durante tres días y permitirá a los más pequeños dar rienda suelta a su creatividad

El centro comercial Parque Ferrol celebrará la Pascua con una actividad dirigida al público infantil: un taller de diademas con orejas de conejo que se desarrollará durante tres días consecutivos.

La iniciativa tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en la Plaza Central del recinto, en horario de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. La participación será gratuita, con materiales incluidos, y las plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar el aforo.

Durante el taller, los niños podrán diseñar su propia diadema de Pascua, fomentando la creatividad en un entorno pensado para el ocio en familia. Además, cada participante podrá llevarse su creación como recuerdo de la actividad.

Con esta propuesta, Parque Ferrol busca ofrecer un plan alternativo para las familias durante estas fechas, apostando por actividades lúdicas y creativas dirigidas a los más pequeños.