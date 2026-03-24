Ferrol se vuelca con su Semana Santa 2026: más de 20 procesiones y siglos de historia viva

La Semana Santa de Ferrol volverá a convertir a la ciudad en uno de los grandes epicentros de la tradición religiosa en España.

Durante ocho días, entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026, las calles ferrolanas acogerán más de una veintena de procesiones, organizadas por cinco cofradías históricas que mantienen vivo un legado que supera los cuatro siglos.

Este evento, declarado de Interés Turístico Internacional, combina fervor, cultura y un notable impacto económico y turístico, con miles de visitantes que cada año llenan hoteles, bares y calles del centro.

Un calendario intenso con procesiones para todos los estilos

Desde el inicio con el Domingo de Ramos hasta el cierre con el Domingo de Resurrección, Ferrol ofrecerá un programa repleto de actos que mezclan solemnidad, emoción y participación ciudadana.

La programación arranca el 29 de marzo con varias citas destacadas, como las tradicionales bendiciones de ramos o la popular procesión de La Borriquita, una de las más concurridas.

A lo largo de la semana, se sucederán momentos de gran simbolismo. El Martes Santo y el Miércoles Santo concentrarán algunas de las procesiones más variadas, desde desfiles con fuerte carga histórica hasta otros más íntimos. Ese miércoles destaca especialmente el paso del Cristo de los Navegantes, único por su entrada en el Arsenal Militar.

El Jueves Santo llegará con una de las jornadas más esperadas. La procesión de la Misericordia reunirá a cerca de 1.800 cofrades, varios pasos y numerosas bandas, en un desfile que cada año congrega a miles de personas.

El Viernes Santo será el día más intenso. El Santo Encuentro en la plaza de Armas, el Santo Entierro o la sobrecogedora procesión de los Caladiños marcarán una jornada cargada de emoción, donde el silencio y la tradición se convierten en protagonistas.

Eventos paralelos que amplían la experiencia

Más allá de las procesiones, la ciudad ofrecerá propuestas complementarias. La Fiesta del Marisco, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril en el muelle de Curuxeiras, será uno de los grandes atractivos gastronómicos, con horarios tanto de mediodía como de noche.

A esto se suma la actividad cultural vinculada a la Ruta Cofrade y al museo dedicado a esta tradición, que permiten a visitantes y vecinos profundizar en la historia y el significado de la Semana Santa ferrolana.

Cinco cofradías que sostienen una tradición centenaria

La celebración se articula en torno a cinco hermandades que aportan identidad propia a cada desfile. La de las Angustias, una de las más antiguas, convive con otras como Dolores, la más numerosa; la Soledad, de carácter más penitencial; la Merced, con gran presencia juvenil; y la del Santo Entierro, que completa el conjunto.

Cada una de ellas aporta pasos, símbolos y estilos diferentes, lo que convierte a la Semana Santa de Ferrol en una de las más diversas del país.

Más de 400 años de historia en las calles

Las primeras referencias documentadas de estas celebraciones se remontan al siglo XVII, aunque se cree que su origen es anterior.

Desde entonces, las procesiones han evolucionado en recorridos, participación y escenografía, pero mantienen intacta su esencia.

Hoy, la ciudad sigue cuidando este legado con nuevas iniciativas, como la Ruta Cofrade o el museo inaugurado en los últimos años, que consolidan su valor patrimonial.

Una cita que trasciende lo religioso

La Semana Santa ferrolana no es solo un evento litúrgico. Es también un motor turístico, cultural y social que cada año gana relevancia dentro y fuera de Galicia, atrayendo a visitantes interesados tanto en la tradición como en la experiencia completa que ofrece la ciudad.