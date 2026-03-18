Más de 400 personas claman en Ferrol por esclarecer la muerte del joven en el incendio de Recimil

La plaza de Armas de Ferrol se convirtió este martes en escenario de una multitudinaria concentración en la que más de 400 personas se reunieron para exigir justicia tras la muerte de un joven de 19 años en un incendio ocurrido el pasado mes de febrero.

La movilización, convocada por Sociedad Gitana Española, congregó a familiares, vecinos y representantes políticos.

Durante el acto, los asistentes reclamaron una investigación exhaustiva que permita aclarar las circunstancias del suceso, así como depurar posibles responsabilidades.

Desde la organización convocante denunciaron lo que consideran una falta de reconocimiento institucional hacia la víctima, al no haberse decretado luto oficial ni realizado gestos públicos de homenaje.

El portavoz de la entidad, Sinaí Giménez, criticó con dureza la actuación de las administraciones y apuntó directamente a posibles fallos en la gestión de los servicios de emergencia, señalando que la situación previa al incendio podría haber influido en el desenlace.

En este sentido, insistió en que "no se puede permitir que hechos así queden sin consecuencias".

También tomó la palabra un familiar del joven fallecido, que trasladó el dolor de la familia y pidió que "no se cierre el caso sin conocer toda la verdad", subrayando la necesidad de que la investigación avance sin interferencias.

"Queremos saber qué ocurrió realmente", expresó ante los presentes.

Por su parte, desde Sociedad Gitana Española se dio lectura a un manifiesto en el que se reclamó igualdad en el trato a todas las víctimas y se instó a las autoridades a impulsar medidas concretas, entre ellas la creación de una comisión de investigación que analice lo sucedido y determine responsabilidades.