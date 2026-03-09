Ferrol mejora la accesibilidad en Caranza con actuaciones en tres calles del barrio

El Ayuntamiento de Ferrol continúa avanzando en la mejora de la accesibilidad urbana y hoy ha anunciado la licitación del proyecto de obras en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en el barrio de Caranza, por un importe de 88.759,76 euros.

La intervención se centrará en la unidad vecinal número 5, que da servicio a 140 viviendas de los bloques 20, 24, 25 y 27, y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, subrayó que esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos. "Eliminar barreras arquitectónicas hace la vida diaria más cómoda para todos: personas con carritos de bebé, con discapacidad o quienes llevan la compra", explicó.

Según avanzó, se habilitarán itinerarios accesibles, se actuarán parcialmente los recorridos peatonales existentes mediante rampas y plataformas que permitan acceder a los portales y se eliminarán así las barreras arquitectónicas.

El proyecto contempla elevar las aceras hasta la cota de los portales, creando plataformas de hasta 16 centímetros de altura según el portal, para facilitar el giro de las sillas de ruedas.

Además, se instalarán una o dos rampas por portal, según corresponda, y barandillas en rampas con desniveles superiores a 50 centímetros o delante de cada portal.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, se colocarán elementos podotáctiles que indiquen cambios de inclinación y la presencia de bordillos, mediante baldosas especiales o puntos instalados con adhesivo de alta resistencia, garantizando una banda de aviso de al menos 60 centímetros de ancho antes de cada cambio.

La actuación incluye también la creación de cinco plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, asegurando al menos una plaza adaptada en cada zona de estacionamiento.