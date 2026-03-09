Ferrol invierte 1,2 millones para transformar el litoral de Caranza con el proyecto "Abrir Ferrol ao Mar"

El Ayuntamiento de Ferrol aprobó hoy el proyecto Abrir Ferrol ao Mar-Caranza, una actuación estratégica para recuperar la conexión entre la ciudad y el mar, mejorar la accesibilidad y regenerar el litoral urbano, con un presupuesto cercano a 1,2 millones de euros.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, explicó que esta intervención forma parte de un paquete de inversiones en Caranza que suma 3,5 millones de euros, incluyendo también mejoras en la Casa del Deporte y obras de accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española.

"Supone un paso decisivo para consolidar un frente marítimo moderno, accesible y sostenible, recuperando 32.000 metros cuadrados de espacios para la ciudadanía", destacó.

El proyecto abarca una superficie de unos 32.000 metros cuadrados y 600 metros de longitud, en la zona de la ensenada de Caranza, entre la rúa Telleiras y la avenida do Mar.

Se habilitará un gran espacio público continuo, pensado para el ocio, la convivencia y el encuentro, con áreas de juegos infantiles, zonas recreativas y deportivas, un mirador y auditorio al aire libre, así como nuevos accesos peatonales y ciclistas, garantizando movilidad segura y accesible.

Además, se reestructurará el estacionamiento, con la creación de dos nuevos aparcamientos, uno en la rúa Fonte da Greza con 24 plazas y otro en la rúa Telleiras con 50 plazas, de las cuales tres estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

También se renovará el aparcamiento trasero del auditorio, mejorando pavimento, señalización e iluminación nocturna, e instalando canalizaciones para futuros servicios Smart City.

El proyecto prevé un uso de materiales sostenibles, como la pavimentación fotocatalítica descontaminante en zonas peatonales, lastras de granito para áreas rodadas y bordillos de cantería granítica.

El mobiliario urbano será funcional y de bajo mantenimiento, con bancos de piedra y madera, aparcabicicletas y elementos de descanso integrados en la paisajística.

Rey Varela destacó que el proyecto se desarrollará en dos fases, comenzando ahora con la regeneración urbana y mejora de los espacios públicos, mientras que la zona de la playa será objeto de un proyecto independiente, la fase 3B. El plazo de ejecución de esta primera fase es de 13 meses.

El alcalde subrayó que estas actuaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más verde, más azul y más conectada con su litoral, avanzando en la consolidación de un modelo urbano sostenible, accesible y orientado al disfrute ciudadano.