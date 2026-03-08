Convocan una concentración en Ferrol para pedir justicia por el fallecido en el incendio de Recimil

La Sociedad Gitana Española ha convocado una concentración en Ferrol para reclamar justicia por el fallecimiento del joven que murió en el grave incendio registrado en una vivienda del barrio de Recimil y que dejó además a varias personas heridas, entre ellas el bombero Polo, que perdió una pierna.

Según la comunicación remitida por la organización a la Delegación del Gobierno, la movilización está prevista para el miércoles 17 de marzo a las 17:00 horas en la Plaza de Armas de Ferrol.

El objetivo del acto será exigir responsabilidades y pedir justicia por la muerte del joven, así como mostrar apoyo a los afectados por el suceso.

La convocatoria ha sido realizada por la Sociedad Gitana Española. Desde la entidad explican que la protesta busca visibilizar el dolor de la familia y reclamar que se esclarezcan las circunstancias del incendio ocurrido en Recimil.