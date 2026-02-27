Tensión en el pleno de Ferrol por el incendio de Recimil: solo se aprueba la reincorporación del bombero herido

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol vivió este jueves una de las sesiones más tensas del mandato. El debate giró en torno a la moción presentada por PSOE, BNG y Ferrol en Común tras el incendio del pasado 19 de febrero en el barrio de Recimil, en el que murió un joven de 19 años y resultó herido el bombero Polo, a quien tuvieron que amputarle una pierna.

La iniciativa constaba de cuatro puntos: apoyar la recuperación del bombero, garantizar su reincorporación al servicio cuando sea posible, abrir de inmediato una negociación sobre la dotación de personal y depurar responsabilidades por lo sucedido. Finalmente, según recoge Europa Press, solo el segundo punto fue aprobado por unanimidad, el que asegura la reincorporación de Polo “en las condiciones que él mismo decida”. Los demás fueron rechazados con el voto en contra del gobierno local.

El debate comenzó con la intervención de Mario Romero, uno de los tres bomberos que acudieron aquella madrugada. Visiblemente emocionado, relató la noche del incendio y denunció la escasez de personal operativo. Contó que él, su compañero Fernando y Polo tuvieron que hacer frente casi solos al fuego, un operativo que, aseguró, “con ocho o nueve bomberos de guardia habría sido asumible”.

Romero recordó además el rescate de una madre y su bebé que estaban a punto de lanzarse por la ventana, la lesión grave sufrida por Polo al quedar atrapado en la escalera y la llegada de refuerzos desde Narón. Reprochó al alcalde haber afirmado que el protocolo funcionó y que había ocho efectivos presentes: “No, señor alcalde, no lo fue. No éramos suficientes”, dijo.

Críticas desde la oposición

El portavoz socialista, Julián Reina, admitió que su grupo dudó inicialmente en apoyar los puntos tres y cuatro, pero aseguró que la “gestión grotesca” del gobierno local y el respaldo del propio cuerpo de bomberos los llevó a hacerlo. Acusó al alcalde de negar evidencias, iniciar un “conflicto mediático” con los bomberos y realizar declaraciones “frías e inaceptables” horas después del incendio. “El cuerpo nos pedía pedir su dimisión, y no lo hicimos por respeto a las víctimas”, subrayó.

Desde el BNG, Iván Rivas defendió la moción “por incomparecencia y por dignidad”, y recordó que el gobierno ignoró durante meses las advertencias del cuerpo sobre un “riesgo grave e inminente”. “Hoy seguimos en precario”, denunció, y señaló directamente al alcalde Rey Varela por no garantizar los servicios mínimos ni asumir responsabilidades políticas.

El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, pidió abordar el asunto “desde un lado humano” y calificó el déficit de personal de “problema histórico y estructural”. Recordó las múltiples advertencias del cuerpo al Ayuntamiento y criticó el “cruce absurdo de declaraciones” del gobierno. “Lo que pasó con Polo puede pasar mañana con cualquiera de ellos”, advirtió.

La respuesta del gobierno local

La portavoz del gobierno, Pamen Pieltain (PP), expresó su apoyo al bombero herido y defendió la gestión municipal. Explicó que la falta de personal se debe a la ausencia de convocatorias desde 2010 y destacó que el actual ejecutivo abrió plazas en 2023 y 2024, además de otras siete en marcha y seis más aprobadas este mismo jueves.

Pieltain propuso una enmienda transaccional para “no anticipar conclusiones” sobre posibles indemnizaciones y pidió el apoyo unánime a la moción, algo que la oposición rechazó.

Votación final

Tras una tensa segunda ronda de intervenciones, en la que la oposición acusó al gobierno de “faltar al respeto” al cuerpo de bomberos y de priorizar “argumentarios políticos” sobre soluciones, la moción se votó punto por punto.

El resultado: rechazados los apartados sobre apoyo económico, negociación de personal y responsabilidades por el incendio. Solo salió adelante, por unanimidad, el punto dos, que garantiza la reincorporación de Polo al parque de bomberos una vez se recupere.