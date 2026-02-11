Ferrol paga en plazo el 95% de facturas a proveedores en el cuarto trimestre de 2025

La concejala de Hacienda del Concello de Ferrol, Susana Sanjurjo, comunicó que el último informe de Tesorería, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, confirma la evolución positiva del gobierno local en materia de pago a proveedores. Según explicó, el periodo medio de pago se situó en 33,3 días, lo que supone una reducción de tres días respecto al trimestre anterior.

Entre septiembre y diciembre se abonaron un total de 1.250 facturas por un importe global de 11.711.567,32 euros. De ellas, el 95,12% -equivalente a 10.557.784,98 euros- fueron pagadas dentro del plazo legal establecido.

Sanjurjo subrayó que en este periodo se tramitaron 359 facturas más que en el trimestre previo, con un incremento del importe total abonado de 1.079.449,38 euros. Este aumento representa un 2,69% más de facturas gestionadas. "Seguiremos trabajando para mejorar estos datos", aseguró.

En el conjunto de 2025, el Concello pagó más de 4.000 facturas por un importe cercano a los 40 millones de euros, destacó la responsable municipal.

A 31 de diciembre de 2025, el periodo medio de las facturas pendientes de pago se situó en 22,30 días, 3,3 días menos que en el tercer trimestre. De las 506 facturas pendientes -por un valor total de 3.378.386,53 euros- solo 30 (el 5,94%) se encontraban fuera del periodo legal de pago.

"Pagamos más facturas, por mayor importe y en menos tiempo. Esa es la forma de trabajar de una administración seria", afirmó la concejala, quien remarcó que el Concello de Ferrol cumple con el periodo medio de pago legal, fijado en 33,33 días -la mitad del máximo permitido- y también con el periodo medio en términos económicos, que se sitúa en 18,02 días.