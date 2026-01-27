Ferrol recuerda a las víctimas del Holocausto con un acto. Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol recordó este año a las víctimas del Holocausto con un acto en el que participó el alumnado del IES Canido y el coordinador del grado de Relaciones Internacionales del Campus de Ferrol de la Universidade da Coruña, Jorge Antonio Quindimil López, que ejerció como conferenciante.

El acto, realizado con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, contó con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

Cada 27 de enero, la Unesco recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, que tuvo lugar en 1945. Las tropas soviéticas rescataron a más de 7.000 prisioneros, revelando al mundo la magnitud de los crímenes cometidos.

El acto celebrado esta mañana recuerda "la importancia de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que puede conducir a actos violentos contra las personas", según señaló Rey Varela.

"Este acto sirve como recordatorio profundo de lo que puede suceder cuando la humanidad pierde la empatía y el respeto hacia los demás", añadió el regidor, que destacó la importancia de la educación para aprender que ese oscuro pasado no puede volver a repetirse.

Jorge Antonio Quindimil López, por su parte, se dirigió a los chicos y jóvenes presentes, "los principales destinatarios de este acto", y realizó un viaje en el tiempo a través del que explicó, de una manera amena y didáctica, "cómo el Holocausto contribuyó al desarrollo de la justicia internacional".

El coordinador de Relaciones Internacionales también recordó a la primera mujer en la historia de la humanidad en crear un tratado general sobre derecho internacional, la ferrolana Concepción Arenal, con el que imprimió humanidad en este ámbito.

La Banda Ferrolana puso música a este acto en el que alumnos y alumnas del IES Canido encendieron velas en recuerdo de todas estas víctimas explicando su significado. Tras este acto simbólico, se guardó un minuto de silencio y se proyectó un fragmento de la película Último tren a Auschwitz.