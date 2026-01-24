Un incendio en un bajo de Narón (A Coruña) deja una persona herida con quemaduras en las manos

Una persona resultó herida con quemaduras en las manos tras un incendio registrado a primera hora de la mañana en un bajo situado en la calle Poeta Malde Vizoso, en el municipio de Narón, en A Coruña.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 06:45 horas, después de que un particular alertase de la presencia de llamas y una intensa columna de humo procedente de un inmueble próximo a su vivienda. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se activó de inmediato un amplio dispositivo.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Narón, así como efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que participaron en la atención del suceso y en las labores de seguridad.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos confirmaron que en el interior del bajo ardieron diversos enseres y varios vehículos que se encontraban estacionados en el local. Por su parte, los servicios sanitarios trasladaron a una persona al hospital de referencia debido a las quemaduras sufridas en las manos.