Ferrol celebra la entrega de los Premios de Investigación Ángeles Alvariño y González de Llanos

Entrega de los Premios de Investigación Ángeles Alvariño y González de Llanos Concello de Ferrol

Este lunes, el Concello de Ferrol acogió la entrega de los Premios de Investigación Ángeles Alvariño de ciencias y González Llanos de ingeniería y arquitectura, en los que Inmaculada Jennifer Gómez y Patricia Muñiz resultaron ganadoras respectivamente, con un premio de 10.000 euros para cada una.

Esta edición contó con un total de 32 trabajos de investigación presentados, que fueron valorados por un jurado compuesto por profesionales de distintas áreas, entre ellos la primatóloga Rebeca Atencia.

En el caso del premio de ciencias, la investigadora del departamento de Química de la Universidade da Coruña, Inmaculada Jennifer Gómez, fue seleccionada como ganadora por su trabajo Nanoterapias sostibles para unha biomedicina do futuro: terapias avanzadas contra o alzheimer e valoración de residuos. El jurado valoró su propuesta científica, con resultados que se pueden aplicar en biomedicina.

Por su parte, el premio de ingeniería y arquitectura recayó en la arquitecta Patricia Muñiz por el trabajo De la emergencia a la recuperación, valorado como "excelente".

La entrega estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que destacó el currículum de las ganadoras y la calidad de su trabajo y su investigación que "non só nos permite comprender mellor o mundo no que vivimos, senón que tamén nos impulsa a mellorar como persoas e como comunidade".

En palabras del regidor, "estes premios “non só representan un recoñecemento ao talento, senón tamén á responsabilidade que suxeitan aquelas persoas que teñen a capacidade de transformar a realidade a través do coñecemento".

En su discurso, Rey Varela también puso en valor a las figuras que dan nombre a estos premios, dos "ilustres e destacadas personalidades sen as que non se entendería Ferrol tal e como hoxe o coñecemos".