Encuentran muertos a un padre y a su hijo en su casa de Mugardos (A Coruña) tras incendiarse un sofá

Dos personas, un padre y su hijo, han sido encontradas muertas en su vivienda de Mugardos (A Coruña) en la calle Rúa dos Catro Ventos. Los gases acumulados por el incendio de un sofá en su interior estarían detrás de ambos fallecimientos.

Según informa el 112 Galicia, "la causa más problebale" que se baraja es que ambos inhalasen gases acumulados por un sofa que se encontró calcilado en la vivienda. Sin embargo, el fuego no habría trascendio a otras estancias de la vivienda.

Hasta el lugar del suceso, se desplazaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros Eume, GES Mugardos, Policía Local, además de un equipo de psicólogos.