Tres trasladados al hospital en Narón (A Coruña) tras un choque entre una furgoneta y un turismo

Un accidente de tráfico frontolateral entre una furgoneta y un turismo ocurrido este martes en el kilómetro 1 de la AC-116, en el término municipal de Narón, en A Coruña, se saldó con tres personas heridas que tuvieron que ser trasladadas al hospital.

El siniestro se produjo sobre las 12:23 horas y la intervención se prolongó hasta las 14:00 horas.

Según informaron los servicios de emergencias de Narón, el aviso recibido a través del 112 alertaba de la posible existencia de personas atrapadas en el interior de la furgoneta.

A su llegada, los efectivos centraron sus trabajos en el control de riesgos, la valoración primaria de los heridos y la estabilización de ambos vehículos, antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Durante la intervención se procedió también a la limpieza de la calzada, mientras la Guardia Civil de Tráfico mantuvo la carretera cortada en ambos sentidos para garantizar la seguridad de los operativos y de los usuarios de la vía.

Finalmente, tres ocupantes de los vehículos implicados fueron evacuados por el 061 al centro hospitalario de referencia.

En el operativo participaron efectivos de Bomberos de Narón, con la movilización de varios vehículos y mandos, y se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional, la Policía Local de Narón, técnicos de Naturgy, personal de mantenimiento de carreteras y el servicio sanitario de emergencias 061.