Los Bomberos de Ferrol no harán servicios extraordinarios por el "deterioro insostenible del servicio"

El Cuerpo de Bomberos de Ferrol ha anunciado que deja de prestar de forma inmediata cualquier servicio extraordinario o fuera de la jornada habitual, tras una decisión adoptada por unanimidad en asamblea.

La medida, calificada por el propio colectivo en su perfil de Facebook como "dura pero necesaria", se mantendrá como mecanismo de presión ante un deterioro que consideran insostenible del servicio y el "ninguneo" continuado por parte de los responsables del Ayuntamiento.

En una nota pública, los bomberos explican que la situación actual del parque se arrastra desde hace años y que la falta de soluciones reales ha generado un escenario de precariedad estructural. Esta circunstancia, advierten, pone en riesgo tanto la eficacia del servicio de emergencias como la salud laboral de los trabajadores que lo integran.

El colectivo subraya que, pese a la adopción de esta medida, la seguridad de la ciudadanía sigue siendo su máxima prioridad.

El malestar se ha visto especialmente agravado con la reciente aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo. Según explican los bomberos, la nueva RPT ha sido la gota que ha colmado el vaso, al no dar respuesta a las carencias del servicio y generar un profundo descontento entre la totalidad de la plantilla.