Nuevo avance para abrir Ferrol al mar en Esteiro con la adjudicación del servicio de arqueología

La Xunta de Gobierno Local de Ferrol aprobó hoy la adjudicación del servicio de arqueología de las obras del proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol al Mar en la zona de Esteiro a la empresa Zeta Arqueoloxía e Sistemas de Xestión Integral do Patrimonio SL, por un importe de 32.397,38 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, acompañando los trabajos en un área de alto valor histórico y patrimonial.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que "en este momento, la mesa de contratación valora las siete ofertas presentadas para las obras del proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol al Mar Esteiro", con una inversión prevista de 2.900.175,12 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Esta fase continúa las actuaciones ya ejecutadas en la zona portuaria y en el ámbito Ferrol Vello - Arsenal - A Magdalena, que incluyen la reciente demolición de la muralla del Arsenal, iniciada la pasada semana, un hito histórico en la apertura de la ciudad al mar.

En Esteiro, el proyecto contempla una regeneración integral y la implantación de un modelo de movilidad sostenible, incluyendo la creación de 600 metros de carril bici y senda verde que conectarán la puerta de Navantia con la histórica del astillero de 1857.

También se restaurará la antigua puerta de la Escuela Obrera de Navantia, con paneles informativos en homenaje a los aprendices del astillero. Se reurbanizará el entorno del pabellón de Batallóns y el vial de acceso al Baluarte, además de reconfigurar la intersección de Taxonera y la calle Españoleto, creando una glorieta que mejora la seguridad vial para peatones y ciclistas.

El proyecto incluye una importante intervención en la Alameda de Esteiro, recuperando su papel histórico como gran espacio público y lugar de encuentro, con nuevo mobiliario urbano, especies arbóreas, 18 bancos de madera, 430 metros lineales de bancos, papelearas, 20 aparcabicicletas y un punto de recarga para vehículos eléctricos, el primero de la ciudad.

La iluminación se renovará con 55 farolas LED de temperatura cálida y se plantarán 56 nuevos plátanos, reforzando la continuidad verde del ámbito. Además, se habilitarán 350 nuevas plazas de aparcamiento, 150 en vía pública y 200 en un aparcamiento disuasorio con pavimento permeable.

El alcalde señaló que el proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, se consolida como "una actuación estratégica para la transformación urbana, la movilidad sostenible y la recuperación de la relación histórica de la ciudad con el mar".

Avances en la Ciudad del Deporte

La Xunta de Gobierno Local aprobó también la adjudicación del servicio de coordinación de seguridad y salud del proyecto de remodelación de dos pistas de fútbol 8 del Parque Deportivo de Caranza (DEP-5), que se transformarán en una pista de fútbol 11 divisible en dos de fútbol 8, con cofinanciación del FEDER. El contrato se adjudicó a Ingeniería y Prevención de Riesgos SL por 5.045,70 euros.

El alcalde recordó que el 1 de diciembre se adjudicó la obra por cerca de 800.000 euros, actuando sobre 8.900 metros cuadrados, y avanzó que se encuentran en fase de valoración las obras de renovación de dos campos de césped artificial en el complejo de A Gándara.