Francesco Martín y Lourenço Álvarez ganan el XXII Premio Carvalho Calero en Ferrol

Ferrol hizo entrega este martes por la tarde del XXII Premio Carvalho Calero en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que se desarrolló en el teatro Jofre.

Los ganadores de esta edición fueron Francesco Martín Traficante Pérez en la categoría de Investigación lingüística o ensayo con 'El gallego, lengua nacional… o lengua autonómica?', mientras que el ganador en la modalidad de Creación literaria fue Lourenço Álvarez Ruiz con 'El portón verde'. El regidor felicitó a los ganadores, así como a los autores de los otros 61 trabajos que concurrieron.

Asimismo, Rey Varela puso en valor la recuperación de este certamen, tras ocho años sin convocatoria, asegurando que este premio "vuelve a ocupar el lugar que merece en el panorama cultural ferrolano y gallego, y que no es otro que el de ser un espacio de reconocimiento, reflexión y compromiso con nuestra literatura". Retomar la celebración de este premio "reafirma la voluntad de Ferrol de ser una ciudad culturalmente activa", añadió.

Durante el acto también se homenajeó a la figura de quien da nombre al premio, uno de los ferrolanos más ilustres, Ricardo Carvalho Calero, escritor, profesor universitario e Hijo Predilecto de la ciudad; motivo por el cual también se dieron cita en el Jofre su hija, María Victoria Carvalho Calero, el lingüista Xosé Martinho Montero Santalha, la exalumna y amiga del escritor, Delia Vázquez Vázquez, y el concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far.

Tras las intervenciones de todos ellos, el regidor ensalzó a Carvalho Calero como "un hombre que entendió la palabra como herramienta de pensamiento y que nos enseñó que la cultura no es un complemento, sino una responsabilidad". "Continuamos el legado que dejó entendiendo que el futuro se construye también desde la palabra", concluyó el Rey Varela.