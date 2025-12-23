Ferrol estrena en 2026 una nueva Relación de Puestos de Trabajo

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, confirmó que el próximo 31 de diciembre entrará en vigor la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello, un instrumento clave para modernizar la estructura interna de la administración local y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía.

Tras resolverse las alegaciones presentadas, el documento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá copia a los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Galicia en un plazo de 30 días.

"Seguimos avanzando hacia una administración moderna, ágil y operativa", apuntó el alcalde. "Una administración capaz de responder con mayor eficacia a las necesidades de los vecinos, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales", añadió.

La nueva RPT fue elaborada de manera coordinada con los representantes sindicales, definiendo una configuración de personal adecuada a las funciones y competencias legalmente atribuidas a cada puesto.

Por primera vez en muchos años, señaló el alcalde, los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y CIG votaron a favor por unanimidad.

Además, la correcta definición de los puestos y los requisitos necesarios para su desempeño facilita la movilidad interna del personal, asegurando que ninguna actividad municipal quede sin atender por falta de efectivos, de manera puntual o continuada.

La RPT supone también un avance decisivo en la profesionalización de la estructura municipal. "Avanzamos en la optimización de los recursos humanos, evitamos duplicidades y reforzamos la organización interna", explicó Rey Varela.

"Cada trabajador conoce con claridad sus funciones, responsabilidades y derechos. Esta herramienta es fundamental para ofrecer un servicio público más eficiente, transparente y de calidad", concluyó.