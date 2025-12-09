Las causas del desprendimiento de tierra en Valdoviño (A Coruña): temporal e inestabilidad geológica

El Concello de Valdoviño registró ayer lunes un espectacular desprendimiento de tierra y roca en la costa de la parroquia de Meirás, en concreto en la zona de Campelo. El material se cayó al mar durante la tarde del lunes debido, según los expertos, a la inestabilidad geológica de la zona de As Galladas y el temporal.

El suceso ocurrió en la zona de As Galladas, y el material colapsado llegó a alcanzar el mar. Afortunadamente, no había ninguna persona en el lugar en el momento del incidente, que suele ser muy frecuentado. Esto se debe principalmente a las condiciones de mal tiempo que prevalecían en la zona.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González (PSOE), ha querido relativizar el incidente, asegurando que se trata de un "proceso totalmente natural" que ocurre a lo largo de la línea de costa durante todo el año.

El regidor explicó que, si bien este colapso ha sido "importante" y "espectacular", lo fue principalmente porque "alguien ha podido captar en toda su plenitud esa caída del terreno". A pesar de calificar el fenómeno como algo normal e inevitable, el alcalde ha hecho un firme llamamiento a la precaución entre la ciudadanía, especialmente durante el temporal.

González ha advertido que el terreno de los acantilados está "debilitado" debido a las intensas lluvias y el efecto del mar, por lo que la gente no debería acercarse mucho a la costa en estos días. El regidor, además, busca concienciar sobre los riesgos asociados a los fenómenos naturales en el litoral, reforzando la necesidad de mantener la distancia de seguridad con las áreas costeras inestables.

Precisamente, el Concello de Valdoviño ha colocado este martes carteles de advertencia sobre el riesgo de desprendimientos en los acantilados de Campelo, elementos que ya habían sido colocados en el acceso a la playa. Así, González ha pedido precaución a la población durante esta jornada, en la que se esperan vientos de fuerza entre 7 y 8 y olas de hasta 7 metros de altura.

¿Cuáles fueron las causas?

Expertos geológicos apuntan a una combinación de factores climáticos y la propia morfología del terreno como causas del derrumbe, según recoge Europa Press.

Se estima que el incidente se produjo tras las intensas lluvias de los últimos días, que provocaron que el terreno estuviera más blando y saturado de agua. A la inestabilidad del suelo se sumó la fuerza del mar, golpeando la línea de costa y las intensas rachas de viento registradas en las últimas horas, facilitando el desprendimiento.

El área de As Galladas ha sido identificada por especialistas como un lugar "bastante inestable" en su sustrato geológico, lo que aumenta su vulnerabilidad ante temporales.