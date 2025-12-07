Detienen a dos personas acusadas de robos con fuerza en gasolineras de A Coruña

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en gasolineras de municipios de A Coruña.

Tal y como informa Europa Press, efectivos de las unidades de Fene y As Pontes se encontraban realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana cuando sorprendieron a los dos detenidos en las instalaciones de la gasolinera de O Puntal, en el municipio de Neda, perpetrando un robo con fuerza.

En la intervención, los guardias civiles constataron que estas personas coincidían con la descripción de los autores de un robo con fuerza ocurrido media hora antes en una gasolinera de A Mourela, y de dos robos con fuerza perpetrados en dos gasolineras de la localidad de Narón.

Además, durante la inspección del vehículo utilizado, los componentes de ambas unidades encontraron las herramientas y linternas utilizadas en los ilícitos, así como dinero en efectivo fraccionado y otros efectos cuya procedencia está siendo investigada al no ser acreditada la misma por estas personas.

Por todo ello, procedieron a detenerlos como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza e incautaron los efectos encontrados en el vehículo.

La investigación continúa abierta ante la sospecha de que pudieran estar relacionados con otros actos ilícitos, como el ocurrido en la gasolinera del polígono industrial de Vilar do Colo, en el término municipal de Fene.