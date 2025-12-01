Ferrol impulsa la recuperación del lavadero de San Cristovo con una inversión de 63.000 euros

Ferrol ha dado un paso decisivo para la puesta en valor del histórico lavadero de San Cristovo, tras adjudicar la obra de rehabilitación a la empresa RSC Galicia SL por un importe de 62.717,93 euros.

El alcalde José Manuel Rey Varela subrayó que esta actuación refleja el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio popular, recordando que ya se han recuperado varios lavaderos en Covas, San Xurxo y Serantes mediante un taller dual de empleo.

El lavadero de San Cristovo, catalogado como Bien Protegido dentro del PXOM de Ferrol y perteneciente a la tipología de Arquitectura da agua, será objeto de una intervención integral, respetuosa con su carácter rústico y tradicional.

El espacio, de 50,43 metros cuadrados, presenta categoría de protección no integral.

El proyecto prevé sustituir las vigas de hormigón por otras de madera aserrada para garantizar una imagen más sostenible y acorde con la arquitectura original, además de instalar una nueva cubierta de teja cerámica curva.

También se incorporarán dos lucernarios que permitirán una mejor iluminación interior, potenciando así la funcionalidad del lavadero como elemento patrimonial.

La actuación incluye además la limpieza de los muros, el tratamiento de juntas y la ampliación del vuelo de la cubierta hacia la carretera, lo que proporcionará mayor protección frente a la lluvia.

En el terreno se instalarán piezas rectangulares de piedra granítica para conformar un nuevo carrero que conectará el lavadero con la vía pública. El plazo de ejecución será de tres meses.