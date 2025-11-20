Los Bomberos de Narón (A Coruña) lanzan el calendario solidario 'O océano de Julieta 2026' Cedida

La Asociación Deportiva Cultural Bombeiros Narón presentó esta mañana el calendario solidario O océano de Julieta 2026, una iniciativa benéfica cuya protagonista es Julieta, una niña afectada por el síndrome de Rett.

El objetivo del proyecto es apoyar la investigación de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de Julieta y otras niñas afectadas.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la asociación Mi Princesa Rett, que financia proyectos de investigación y realiza revisiones multidisciplinares en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centro de referencia en ensayos clínicos sobre el síndrome de Rett.

La producción del calendario contó con la colaboración altruista de Noelia Soto, autora de las fotografías y la edición, así como con la cooperativa gráfica Sacauntos, encargada de la impresión.

Además, empresas de Narón, Fene, Ferrol y A Coruña financiaron los costes de producción.

El calendario ya puede adquirirse en distintos puntos de venta de la comarca y otras localidades.