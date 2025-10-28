Rescatados en Cedeira (A Coruña) tres tripulantes de una embarcación que se hundió

Tres tripulantes de una embarcación han sido rescatados este martes tras hundirse frente al Faro de Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira.

Según ha informado el 112, los tres tripulantes saltaron al agua desde la embarcación cuando estaba a punto de hundirse. Fueron recogidos por una lancha que pasaba por la zona y trasladados al puerto más próximo. Todos se encuentran bien, aunque fueron trasladados al centro de salud para un reconocimiento médico.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 11:30 horas, cuando la persona que recogió a la tripulación del agua llamó al 112 para informar de lo que había ocurrido. Explicaba que los ocupantes de la embarcación siniestrada iban en su lancha camino a tierra y estaban bien, pero que el pesquero había quedado frente a unas rocas a punto de irse al fondo.

Con esta información, los gestores del 112 solicitaron la colaboración de Salvamento Marítimo, Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Cedeira.