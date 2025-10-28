Adjudicadas las obras de mejora en la calle Rubalcava en Ferrol por más de 1,2 millones de euros

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, avanzó que la Junta de Gobierno local aprobó la adjudicación de la reurbanización de la primera fase de la calle Rubalcava a la UTE Ogmios Proyecto SL - Sergosa Servicios SL, por el importe de 1.289.860 euros, con un ahorro de 300.000 euros sobre el presupuesto de licitación, y con un plazo de garantía total de seis años, lo que supone un incremento del plazo mínimo de garantía de un año que figura en los pliegos.

"Antes de finalizar el año comenzarán las obras de esta primera fase de la reurbanización de la calle Rubalcava, en el tramo comprendido entre la calle María y la avenida del Rey", afirmó el regidor, añadiendo que "por fin, podemos acometer esta importante actuación de mejora del firme, dado el mal estado en el que se encuentra".

El objetivo principal es lograr una actuación unitaria y coherente, mejorando tanto la escena urbana como el espacio público existente.

El regidor recordó algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo, como la renovación de los pavimentos de aceras y calzada mediante la incorporación de materiales de calidad, acordes con la edificación existente y con la estética de las calles perpendiculares, así como la instalación de nuevas canalizaciones.

En cuanto al pavimento de las aceras, en este tramo se proyecta la colocación de losas de granito gris. En la calzada, el carril de circulación tendrá una anchura de tres metros y estará ejecutado en hormigón armado con acabado pulido, de 25 centímetros de espesor. La zona de aparcamiento, situada en el margen izquierdo, tendrá una anchura de 1,90 metros y se pavimentará con losas de granito recuperadas de la demolición de la calle.

En la intersección de la calle Rubalcava con la avenida Doctor Fleming y calle Almendra, los pasos de peatones son elevados y ejecutados con hormigón armado negro de 25 centímetros de espesor.

El cruce con Doctor Fleming contará con un espacio de estancia con zonas ajardinadas y bancos, que separarán las áreas peatonales del tráfico rodado. En todo el tramo se instalarán nuevas luminarias LED. Rey Varela garantizó "una adecuada planificación de las obras para minimizar la afección sobre los usuarios que circulan por estas calles".

Además, la XGL aprobó adjudicar el servicio de dirección de obra a la Consultora de Ingeniería Medio Ambiente y Arquitectura SL, por el importe total de 24.057,75 euros (IVA incluido). Y el servicio de coordinación de seguridad y salud a la empresa Normansys SL por 9.680 euros (IVA incluido).