David Cepo lleva su humor a Ferrol con su show "No cruces los brazos"

El humorista David Cepo, convertido en una de las nuevas sensaciones de la comedia gracias a su espontaneidad y cercanía en redes sociales, llega este viernes 3 de octubre al auditorio municipal de Ferrol con su show No cruces los brazos.

La función, recomendada para mayores de 14 años, comenzará a las 20:30 y ofrecerá 80 minutos de humor en los que el artista promete complicidad y risas con el público.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Jofre y del propio auditorio, así como a través de la web Ataquilla.

Nacido en Madrid en 1988, Cepo descubrió su vocación a los 20 años y se formó como actor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y en el Estudio 2 de Manuel Galiana.

Actualmente compagina su carrera en solitario con su participación en Las Noches del Club de la Comedia, donde se ha consolidado como una de las voces más frescas del humor nacional.