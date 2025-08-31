El viento obliga a suspender el concierto de Panorama City en Ferrol

El concierto de la orquesta Panorama City, previsto para la medianoche en el muelle de Curuxeiras como cierre de las fiestas de Ferrol, ha tenido que ser suspendido a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

Las rachas de viento impidieron desde primera hora de la mañana la instalación del escenario que acompaña al espectáculo.

La actuación iba a poner el broche a las celebraciones tras los espectáculos visuales programados en la zona portuaria.

Tanto la proyección de drones como los fuegos de San Ramón se mantienen según lo previsto, a las 23.30 y 23.45 horas, respectivamente, ya que para ese momento no se esperan impedimentos meteorológicos.

El convoy de la orquesta, compuesto por cuatro camiones, llegó a primera hora al muelle de Curuxeiras, pero el viento hizo imposible desplegar la estructura. Tras varias comprobaciones y en coordinación con los equipos de seguridad del Concello, los técnicos decidieron cancelar el concierto, para el que se buscará una fecha alternativa.