Regresa el Otoño Gastronómico de Galicia: 71 establecimientos rurales con propuestas desde 115 euros

Galicia disfrutará un año más del Outono Gastronómico, que este 2026 celebra su 20ª edición. Un total de 71 establecimientos participan en la iniciativa del 18 de septiembre al 20 de diciembre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de un rico menú de temporada y de una estancia tranquila que puede ir acompañada por actividades.

La nueva edición ha sido presentada este martes en la Casa Brandariz de Arzúa de la mano del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que ha señalado que en dos décadas, el programa ha sumado la participación de 110.000 personas y generado una rentabilidad económica para el sector de más de 7,3 millones de euros.

El Outono Gastronómico combina la gastronomía y la estancia en las casas de turismo rural a precios muy competitivos. Un total de 71 establecimientos participan en la edición de 2026: 19 pertenecen a la provincia de A Coruña, 20 a la de Lugo, 14 a la de Ourense y 18 a la de Pontevedra.

Hay varias modalidades: Menú Otoño gastronómico -sin alojamiento-, Paquete Otoño gastronómico -para estancias de una noche-, Fin de semana Otoño gastronómico -para dos noches- y Otoño Plus, que añade actividades a la programación del fin de semana. Esta es toda la información:

Paquete Otoño Gastronómico : Incluye el Menú Otoño Gastronómico y la estancia en la casa de turismo rural elegida (noche de viernes o sábado a escoger), con desayuno del día siguiente dentro de la oferta. Tiene un precio de 175 euros por dos personas en habitación doble y de 115 euros por una en una estancia individual

: Incluye el Menú Otoño Gastronómico y la estancia en la casa de turismo rural elegida (noche de viernes o sábado a escoger), con desayuno del día siguiente dentro de la oferta. Tiene un precio de 175 euros por dos personas en habitación doble y de 115 euros por una en una estancia individual Fin de semana Otoño Gastronómico : Incluye dos Menús Otoño Gastronómico y dos desayunos por persona, así como el alojamiento para las noches de viernes y sábado. El precio es de 275 euros para dos personas en una habitación doble y de 175 euros para una persona en una habitación individual

: Incluye dos Menús Otoño Gastronómico y dos desayunos por persona, así como el alojamiento para las noches de viernes y sábado. El precio es de 275 euros para dos personas en una habitación doble y de 175 euros para una persona en una habitación individual Fin de semana Otoño Gastronómico Familiar con un niño : Incluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto y dos menús infantiles por niño/a, alojamiento en habitación doble con cama supletoria (noches de viernes y sábado) y desayunos para toda la familia los dos días. El precio es único, de 325 euros

: Incluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto y dos menús infantiles por niño/a, alojamiento en habitación doble con cama supletoria (noches de viernes y sábado) y desayunos para toda la familia los dos días. El precio es único, de 325 euros Fin de semana Otoño Gastronómico Familiar con dos niños : Incluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto y dos menús infantiles por cada niño/a, alojamiento en dos habitaciones dobles o una doble con dos camas supletorias (noches de viernes y sábado) y desayunos para toda la familia los dos días. El precio es único, de 375 euros

: Incluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto y dos menús infantiles por cada niño/a, alojamiento en dos habitaciones dobles o una doble con dos camas supletorias (noches de viernes y sábado) y desayunos para toda la familia los dos días. El precio es único, de 375 euros Menú Otoño Gastronómico : Incluye entrante, primero y segundo plato, postre y vino Denominación de Origen gallega. Tiene un coste fijo de 40 euros por persona

: Incluye entrante, primero y segundo plato, postre y vino Denominación de Origen gallega. Tiene un coste fijo de 40 euros por persona Otoño Plus: Las actividades pueden consultarse en la web de Turismo de Galicia. Están disponibles en 28 establecimientos, de los cuales siete se sitúan en A Coruña, cinco en Lugo, siete en Ourense y nueve en Pontevedra, ofreciendo diferentes opciones para combinar gastronomía, turismo activo y otros atractivos del territorio gallego

La propuesta, creada en 2007, se alinea con los objetivos de la Estrategia de Turismo 2030 de la Xunta y busca desestacionalizar la oferta y promover la redistribución territorial. Para ello, Turismo de Galicia está desarrollando una amplia campaña de visibilidad en medios y redes sociales, además de haber editado 8.400 guías informativas.