Madrugones y colas para conseguir un viaje del Imserso en A Coruña: "Lo importante es salir de casa"

Barcelona, Canarias, Baleares. Son los destinos de preferencia para los jubilados que este martes estaban haciendo cola a las puertas de las tantas agencias de viajes que comercializan los viajes del programa del Imserso. Si quedan plazas libres, bien. Y si no, también. "Lo importante es salir un poco de casa", reconoce Inés, una de las madrugadoras que esperaban esta mañana a que abriera la oficina de Halcón Viajes en la ronda de Outeiro.

Junto a ella estaban sus amigas Julia y Encarna. "Llevamos aquí desde las siete menos cuarto", dice Inés orgullosa. Cualquiera lo diría. A ninguna de ellas les falta la barra de labios y la sombra de ojos. Se arreglaron para la ocasión. Con su documentación lista dentro del bolso, esta mañana les tocaba escoger destino para su viaje anual.

Es el tercer año que hacen la cola. "Hemos estado ya en Almería y en Ibiza", cuentan las amigas. Si pueden elegir, les gustaría ir a "Barcelona, por la costa, o las islas". Pero a ellas, con salir un poco de su rutina, les basta.

Un poco más adelante está Carmen, que junto a su marido llegó a las 4:45 de la mañana. Son los primeros en la cola. A pesar de que están delante de todo, son conscientes de que las plazas son muy limitadas. Este martes era el segundo turno. El de ayer fue para los preferentes, es decir, aquellos que hacían su primer viaje. Hoy les tocaba a ellos, tal y como recogía la carta que recibieron para apuntarse al programa del Imserso.

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 cuentan con un total de 879.213 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada. La comercialización se desarrolla inicialmente entre el 14 y el 18 de septiembre, cuando los beneficiarios pueden reservar únicamente los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre podrán acceder también a las plazas que hayan quedado disponibles de cualquier provincia.

Y es que, a pesar de que son 879.213 plazas las que se comercializan, tal y como comentaba este lunes el director de Viajes Embajador, Óscar Regal, "son cuatro millones y pico de acreditados". En concreto, el programa cuenta con 4.602.255 personas acreditadas. Por tanto, siempre hay gente que se queda fuera.

"Hay que adaptarse a lo que quede"

Las cifras se ven reflejadas en la cola. Muchos se muestran algo pesimistas. "Hay que adaptarse a lo que quede", dice Carmen. A lo que otra mujer que estaba detrás de ella añade: "Este año me han dicho que hay poco".

No cambia mucho la visión para aquellos que están más atrás en la cola. "Yo llegué aquí a las nueve", dice Juan, que debe de tener a unas 40 personas delante de él. Al ser la primera vez, no sabía muy bien cómo iba el sistema. Así que era la segunda vez que hacía cola. "Yo ya vine aquí ayer", comenta.

Considera que no está bien explicado el programa. "No sabía que había que acreditarse", explica. Por tanto, duda de si seguir haciendo cola o quedarse, ya que las esperanzas de conseguir plaza, según él, son bajas.

"¿El requisito? Estar jubiladas"

Si bien, de las personas preguntadas por este medio, ninguna se quedó antes sin su plaza. ¿El requisito? "Estar jubiladas", dicen. Por lo demás, madrugar un día más de la cuenta y esperar tu turno. En este caso, la oficina abría a las 10:00 horas de la mañana.

Jubilados haciendo cola a las puertas de una gencia de viajes de A Coruña P.M

La imagen era diferente en otras agencias de viajes como Viajes Embajador, en la plaza de Galicia. "Nosotros empezamos unos diez días antes a través de un servicio de clientes habituales", explica el director de la agencia, Óscar Regal. De esta forma, evitan que se generen colas, además de asesorarles y facilitarles la reserva con antelación.

"Recogemos acreditaciones, les preguntamos lo que les gustaría e intentamos conseguirles lo que ellos quieren", explica.

En Viajes Embajador, en el primer día de acreditaciones preferentes, este lunes 14 de septiembre, destacaron el turismo de costas, los circuitos culturales e islas Canarias o Baleares.