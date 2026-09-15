El aeropuerto de A Coruña incrementa en un 4,3% el número de pasajeros en el mes de agosto

El aeropuerto de A Coruña incrementó su número de pasajeros en agosto en un 4,3% en comparación con el año anterior. En el pasado mes, 112.122 pasajeros pasaron por Alvedro, lo que lo sitúa como el segundo con más tráfico de Galicia, por detrás del de Santiago (308.945 pasajeros) y por delante del de Vigo (101.011 pasajeros).

Aunque respecto a julio el aeropuerto coruñés perdió cerca de 2.000 pasajeros, las cifras de agosto son muy positivas para Alvedro en la comparativa gallega.

Mientras que Santiago y Vigo vieron cómo su número de pasajeros descendió respecto a agosto del 2025 —en un 10,7% y 9,5% menos respectivamente—, el de A Coruña es el único de los tres que lo incrementó.

Además, según ha desvelado Aena este martes, en total se registraron 1.881 movimientos de aeronaves y 0,6 toneladas de mercancías desde el aeródromo coruñés.

En este último apartado, Alvedro queda por debajo en el ránking de aeropuertos gallegos. Tanto el de Vigo (con 29 toneladas) como el de Santiago (con 259 toneladas) lo superan.

Medio millón de pasajeros en Galicia

En el total de Galicia, los tres aeropuertos registraron 522.078 pasajeros, 5.227 movimientos de aeronaves y 290 toneladas de mercancía.

En lo que va de año, según las cifras aportadas por Aena, las tres ciudades suman 3.245.277 pasajeros, 33.167 operaciones y 2.661 toneladas de carga.

El crecimiento concreto de Alvedro es similar al que experimentaron los aeropuertos del grupo Aena (que incluye aeródromos en Reino Unido y Brasil), que vieron cómo su número de viajeros aumentaba en un 4,7% respecto al 2025, al igual que los situados dentro del territorio español.

Sin embargo, los viajeros que utilizan los aeropuertos gallegos siguen suponiendo una parte muy pequeña del conjunto.

Del total de 34.890.784 pasajeros del mes de agosto, solo 522.078 viajaron desde o hacia Galicia, aproximadamente el 1,5%.

Y de cara al otoño, el aeropuerto de A Coruña sumará nuevas frecuencias. A partir de noviembre se podrá volar también a Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante.