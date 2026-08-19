Vueling conectará Santiago de Compostela con Bilbao esta Navidad 2026: días y horarios

Vueling ofrecerá una conexión directa entre Santiago de Compostela y Bilbao durante la Navidad 2026. La ruta estará disponible entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, reforzando las opciones de conectividad entre Galicia y el País Vasco durante este periodo.

La compañía perteneciente al grupo IAG ya opera la ruta este verano con hasta seis frecuencias semanales y hoy ha anunciado que la recuperará en unas fechas tan señaladas como la época navideña, ofreciendo la posibilidad de volar en jornadas como el 25 de diciembre o el Día de Reyes.

Los billetes para volar entre Santiago de Compostela y Bilbao en Navidad con Vueling ya están a la venta en la web de la aerolínea. Estas son las conexiones que habrá:

Domingo 20 de diciembre : salida a las 15:20 horas de Santiago y a las 17:05 horas de Bilbao

: salida a las 15:20 horas de Santiago y a las 17:05 horas de Bilbao Miércoles 23 de diciembre : salida a las 18:10 horas de Santiago y a las 20:15 horas de Bilbao

: salida a las 18:10 horas de Santiago y a las 20:15 horas de Bilbao Viernes 25 de diciembre : salida a las 19:30 horas de Bilbao y a las 21:20 horas de Santiago

: salida a las 19:30 horas de Bilbao y a las 21:20 horas de Santiago Domingo 27 de diciembre : salida a las 15:20 horas de Santiago y a las 17:05 horas de Bilbao

: salida a las 15:20 horas de Santiago y a las 17:05 horas de Bilbao Miércoles 30 de diciembre : salida a las 18:10 horas de Santiago y a las 20:25 horas de Bilbao

: salida a las 18:10 horas de Santiago y a las 20:25 horas de Bilbao Domingo 3 de enero : salida a las 15:20 horas de Santiago y a las 17:05 horas de Bilbao

: salida a las 15:20 horas de Santiago y a las 17:05 horas de Bilbao Miércoles 6 de enero: salida a las 18:10 horas de Santiago y a las 20:25 horas de Bilbao

La compañía aérea ofrecerá el próximo invierno 10 rutas nacionales desde Santiago, que estará conectado con Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia; así como cuatro rutas internacionales que volarán a Londres-Gatwick, París-Orly, Marrakech y Zúrich.

El anuncio de Vueling se produce un día después de que Fly2Galicia pusiese a la venta los billetes a ocho destinos nacionales e internacionales desde el 1 de diciembre. Registrada como una agencia de viajes, la empresa tendrá un avión en Santiago de Compostela al que se sumará, según anunció ayer su responsable, uno más en abril.

El aeropuerto de Lavacolla - Rosalía de Castro está en constante crecimiento y a los vuelos ya citados se sumarán además los de Wizz Air, que basará un avión en Santiago desde diciembre. La aerolínea húngara de bajo coste volará desde la capital gallega a partir de noviembre e irá sumando nuevos destinos hasta mediados de diciembre, hasta alcanzar un total de 10.