Dudas en Galicia sobre la operatividad de Fly2Galicia: "Preocupa que los billetes estén a la venta"

Gran expectación en Galicia por la llegada de Fly2Galicia. El nuevo turoperador, que tendrá un avión basado en Santiago de Compostela, abrió ayer la venta de billetes a los ocho destinos que ofrece, aunque todavía existen ciertas reticencias sobre su operatividad debido, entre otros motivos, a las dudas que existen sobre su estructura financiera.

Fly2Galicia anunció el pasado domingo que conectaría el aeropuerto de Lavacolla - Rosalía de Castro con Zaragoza, Alicante, Granada, Milán, Bruselas, Múnich, Praga y Venecia desde el 1 de diciembre. Lo hará a través del alquiler de un avión mediante una herramienta conocida wet lease, lo que implica que alquila tanto la aeronave como la tripulación y el seguro.

Para ello, Fly2Galicia ha llegado a un acuerdo con la empresa rumana FlyYo, con gran actividad en Israel. Con base en Bucarest, la aerolínea opera con Airbus 320-214 aircraft, uno de los cuales será el que realice los 17 vuelos semanales entre Santiago y los destinos anunciados.

La nueva compañía, por otro lado, tiene su sede en el Centro de negocios Coworking Santiago Campus Stellae (praza da Quintana, 3) y un capital social de 1 euro. Gueorgui Iavorov Popov aparece como el único administrador de una empresa que fuentes del sector insisten en aclarar que "no es una compañía aérea" y que no cuenta con AOC propio.

Todo ello ha generado ciertas reticencias sobre la viabilidad de un proyecto que propone vuelos económicos. Los billetes más baratos cuestan 21,50 euros e incluyen una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal. Los precios aumentan conforme lo hacen las ventajas, aunque de media los más caros no superan los 80-90 euros a los más económicos.

Las dudas del sector

"Cualquier apuesta que se haga desde Galicia que tenga que ver con la conectividad aérea es positiva y a cualquier empresario que se lance a hacer operaciones hay que darle el valor que tiene. Pero tenemos muchas dudas respecto a este proyecto", explica el director general de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi), Óscar Regal.

Conocedor del trasfondo de Fly2Galicia, el sector está preocupado: "Los que conocemos el mundo de la aviación y el riesgo que suponen las operaciones de este tipo sabemos que para poder afrontar un proyecto de tal índole y tamaño hay que tener una estructura financiera muy fuerte. En este caso no vemos un proyecto sólido que lo respalde".

"Y nos preocupa que los billetes ya estén a la venta sin ese proyecto sólido que lo respalde", añade Regal, que recuerda que la empresa se formó hace unos meses en un coworking de Santiago y tendrá un único avión basado en Lavacolla: "¿Qué pasa si el avión tiene una avería, con lo que cuesta hoy en día conseguir cualquier reparación?".

Así es la web de Fly2Galicia. fly2galicia.com

Las dudas se extienden al respaldo financiero que podría tener el proyecto, cuyo único responsable creó Aviation & Mobility Services Group, S.L. con la actividad principal de "agencia de viaje". Así, el sector pide a Gueorgui Iavorov Popov que concrete si tiene los slots adquiridos en los aeropuertos o si los contratos y depósitos son firmes, entre otros aspectos.

El empresario lanzó en 2022 un proyecto similar en Mallorca que no llegó a cuajar, lo que genera dudas alrededor de la propuesta que ha anunciado para Santiago de Compostela. No fue el único caso, como recordaron usuarios de redes sociales ayer: "Pasará lo mismo que pasó hace años en Granada con Hispania Airways, y en Canarias con Canarian Airways".

Los precios, además, hacen sospechar a expertos con años de experiencia en el sector de la aviación, que consideran que es complicado que la empresa sea rentable con el coste de los billetes que aparece actualmente en la web. Viajes Embajador, de hecho, no comercializará por ahora este producto, al igual que harán otras agencias de viajes consolidadas en Galicia.

Un avión más desde abril

Óscar Regal muestra su respeto por el proyecto empresarial y concreta que Agavi ha solicitado más información a Turismo de Galicia sobre Fly2Galicia.

Precisamente, la Xunta reconoció estos días contactos con la empresa recién creada, aunque se desvincula de lo anunciado el pasado domingo: "A Xunta de Galicia mantivo encontros cos responsables desta nova compañía nos últimos meses unicamente no marco da rolda de contactos que a entidade viña mantendo con varias institucións".

En la misma línea se pronuncian fuentes del Concello de Santiago: "Levamos moitos meses en contacto con eles e axudando a que o proxecto saia adiante porque, de consolidarse, é unha moi boa oportunidade para Compostela e para todo o país". Las mismas fuentes, en todo caso, señalan que en este asunto se guían por la "confidencialidade e o traballo discreto", como han hecho hasta ahora.

Mientras, el responsable de la compañía, Gueorgui Iavorov Popov, ofreció este martes una entrevista en Hoy por Hoy Santiago, de la Cadena Ser, en la que aseguró que no descartaba abrir bases en A Coruña y Vigo y anunciaba que desde abril Santiago contaría con un segundo avión y más conexiones.