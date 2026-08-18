Lluvia de rutas y nuevas aerolíneas en Galicia en menos de un año: ¿a dónde se podrá volar?

En el último mes los gallegos se han enterado de que dos compañías aéreas, Wizz Air y Fly2Galicia, van a operar nuevas rutas en Santiago de Compostela antes de que acabe 2026. También en las últimas semanas en A Coruña se ha anunciado un concurso a través del Consorcio de Turismo para gestionar nuevos enlaces nacionales, así como un convenio de colaboración con Inditex al que sucederá una licitación de vuelos internacionales.

Esta cascada de nuevos destinos anunciados aún por llegar, en algunos casos repetidos, contrasta con la pérdida de rutas que sufrió A Coruña a comienzos de este año (Valencia, Málaga, Londres-Gatwick) y con la paralización temporal de la terminal de Santiago durante algo más de un mes por obras.

Estas dos circunstancias, además de la demanda de ayudas a la conectividad por parte de Vigo, reactivaron hace meses las reuniones entre las administraciones (Xunta, ayuntamientos, diputaciones, Aena) con el fin de poner en práctica la tan reclamada "coordinación aeroportuaria" en Galicia.

Pero este reto enseguida se ha vuelto a poner en duda con la llegada y el avance de destinos por parte de los concellos herculino y compostelano, cada uno con sus propios intereses.

La terminal del aeropuerto de Alvedro con colas de pasajeros. Quincemil

El aumento de conexiones que se avecina presenta ahora, con vistas al final de 2026 y al comienzo de 2027 (año Xacobeo), una oferta que duplica o triplica algunas rutas y permite a los gallegos viajar al mismo destino desde más de una terminal.

En menos de un año, y a la espera de que Vigo anuncie su propia estrategia, los aeropuertos de la comunidad han pasado de ver desaparecer rutas y aerolíneas a prepararse para recuperarlas o incrementar su número.

¿A dónde y desde dónde pueden volar los gallegos en España?

Madrid y Barcelona, destinos de ocio, negocio o por motivos familiares, están actualmente en las parrillas de los tres aeropuertos gallegos con distintas frecuencias y horarios, y los operan cuatro empresas: Iberia, Vueling, Air Europa y Ryanair.

El reclamo turístico de las islas Canarias también es atendido por las tres terminales con destinos a Tenerife Norte y Gran Canaria a cargo de Vueling y Binter; Santiago añade el vuelo a Tenerife Sur con Ryanair.

Ahora llega la variedad de oferta. A Coruña no tiene más conexiones nacionales y Vigo suma Palma de Mallorca y Santander, ambas con Air Nostrum. Santiago dispara sus servicios con rumbo a Fuerteventura y Lanzarote (Vueling y Ryanair), Palma, Sevilla, Málaga, Bilbao, Jerez e Ibiza (todas con Vueling, la isla también con Ryanair), y Alicante (Ryanair) y Melilla (Air Nostrum).

Mapa con las rutas aéreas que ofertará Fly2Galicia. Fly2Galicia

Los desembarcos de Wizz Air y Fly2Galicia en el aeródromo santiagués, ambos con base en Galicia, traerán antes de Navidad destinos que ya operan otras compañías: Madrid, Bilbao, Málaga, Tenerife Norte, Gran Canaria y Fuerteventura en el caso de la primera aerolínea y Alicante en la segunda. Wizz Air sumará Valencia y Zaragoza, destino que repite Fly2Galicia, que añade el inédito de Granada.

En Alvedro, el Concello ya ha licitado los contratos para que las compañías opten a cinco vuelos en territorio nacional, con la previsión de empezar a funcionar a final de año: Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla y Alicante; todas se operan ya o se operarán en Santiago.

Volar al extranjero

En Vigo no hay vuelos internacionales y desde A Coruña se puede volar a Milán y Ginebra con Easyjet. La oferta en Santiago se multiplica por siete: tres rutas a Londres (Heathrow, Gatwick y Stansted operadas por Vueling y Ryanair), París-Orly, Zúrich, Bruselas, Dublín, Cork, Frankfurt, Basilea y Marrakech, además de Ginebra (como en Alvedro) y Ámsterdam y Nueva York-Newark, ambas activas desde la reapertura de la terminal a finales de mayo pasado.

Para el aeropuerto santiagués Wizz Air propone dos nuevos destinos internacionales, Roma y Varsovia, mientras que Fly2 Galicia hará competencia a A Coruña con la incorporación de Milán, suma otro vuelo a Bruselas que ya hay en Compostela y aporta como novedades Múnich, Venecia y Praga.

Alvedro debería tener nuevos enlaces directos con el extranjero a partir del año próximo, cuando se resuelva el concurso, aún sin convocar, derivado del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el gigante textil Inditex. Es deseo de A Coruña recuperar la ruta con un hub de relevancia como Londres, además de recuperar el vuelo con Lisboa y tener mejores conexiones con el interior de Europa.

Viajeros sales de un autobús para entrar en la terminal de Alvedro en A Coruña. Quincemil

Vigo no ha anunciado aún movimientos en su política aeroportuaria. Su alcalde, Abel Caballero, reclama a la Xunta y a la Diputación que financien vuelos, de modo que cada administración asuma un tercio del coste para recuperar conexiones con Londres y París y reforzar las rutas nacionales.

"Cautela" con Fly2Galicia

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, admitió este lunes que desconoce cuál es “la dimensión” y “el planteamiento” del aterrizaje en Santiago de Fly2Galicia, que definió como "una compañía aérea no al uso", una "apuesta arriesgada y de corto plazo".

La falta de información sobre su operatividad, más allá del anuncio de su llegada a Galicia con ocho nuevas rutas y vuelos desde 19 euros, deja intrigado a agentes del sector turístico. Fuentes de las agencias de viajes y de la plataforma de expertos en Alvedro Vuela Más Alto señalan que apenas conocen esta compañía y expresan que hay que recibirla con "cautela".

Fly2Galicia se creó este año y tiene su sede en Santiago. Su dominio en internet está en construcción. Está previsto que hoy active su página de reservas de vuelos y carece de flota de aviones propia.

Castro reconoció que la coincidencia de destinos entre los tres aeropuertos de Galicia evidencia "un problema de coordinación". "Trabajamos para que la hubiera, pero cuando no ves esa voluntad hay que trabajar para que nuestra ciudad tenga una conectividad aérea acorde a la demanda", dijo.

El concejal de Turismo avanzó por un lado que la licitación de vuelos nacionales persigue unas "condiciones favorables" para que los operadores puedan trabajar en Alvedro bajo un planteamiento municipal que apunta "a un futuro para el aeropuerto de 10 o 15 años".