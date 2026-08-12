Los hoteles de Santiago confían en recuperar en 2027 el "pulso de la ciudad" del Xacobeo

Galicia se prepara para celebrar, el próximo año, el Xacobeo 2027. Un evento que convierte Santiago de Compostela en el epicentro de la actividad cultural y religiosa de la comunidad, atrayendo a miles de personas hasta la capital.

El Año Santo se celebra cuando el 25 de julio cae en domingo. El último fue el de 2021, condicionado por la pandemia, y el anterior se remonta a 2010. Hay ganas, por tanto, de vivir un Xacobeo por todo lo grande tras el "parón" que supuso el celebrado durante los años del Covid-19, ya que hace cinco años se decidió extender a 2022.

Un evento, el Xacobeo 2027, para el que existe la posibilidad de que el papa León XIV visite la capital gallega después de haber estado en España del 6 al 12 de junio. Una ocasión que no quisieron perderse cientos de jóvenes gallegos como Ana Brey, que viajaron hasta Madrid para poder disfrutar de la experiencia. La visita del papa a Santiago, en todo caso, está sin confirmar.

Lo que sí está claro es la gran importancia que la cita tiene para Santiago de Compostela. Muchas personas han comenzado a organizarse para poder pasar la fecha señalada en la capital, reservando las vacaciones del 2027 con un año de antelación. Y no serán pocos los que elijan hacer el Camino de Santiago el próximo año, haciendo coincidir su llegada con el 25 de julio.

Algo que ya empiezan a notar los establecimientos hoteleros compostelanos. El portavoz de Unión Hotelera Compostela (UHC), José Antonio Liñares, indica que muchas empresas organizan eventos en la ciudad coincidiendo con el Xacobeo y reivindica la importancia que el turismo tiene para la capital gallega.

Recuperar la esencia del Xacobeo

El sector hotelero, por otro lado, mira con esperanza a la celebración del Xacobeo 2027. "Temos confianza en recoser esta decadencia na que parece ter caído Compostela nos últimos tempos, cun turismo un pouco desordenado, con polémica entorno á turismofobia, e aproveitar que o ano que ven é Xacobeo", explica Liñares.

El portavoz de UHC señala a este respecto que desde 2010 no ha habido un Año Santo en el que la ciudad se puede expresar con la "efervescencia de antes": "O pulso da cidade, a oferta cultural era tremenda, había moitos espectáculos e iniciativas".

Imagen de la catedral de Santiago. Archivo

Esto es así porque entre 2010 y 2021 pasaron 11 años, el ciclo largo, que terminó justo cuando la pandemia por coronavirus estaba muy presente en la vida de la ciudadanía. Pese a que el Jubileo se extendió un año más, a 2022, el sector considera que la celebración fue "descafeinada", por lo que ahora mira con esperanza al 2027, aunque sin dejar la crítica a los políticos a un lado.

"Vemos que hai unha pelexa entre administracións, unhas bótanse a culpa ás outras polos retrasos, incluso a que non hai Presupuestos Generales del Estado...", indica Liñares, que invita a los representantes públicos a aunar esfuerzos para hacer que Santiago recupere el próximo año la esencia del Xacobeo. La entidad ya se ha reunido con la Xunta para trasladar su postura.

Los hoteles, sin embargo, ya empiezan a notar la proximidad del Año Santo gracias al turismo con raíz religiosa o espiritual. Esto ha hecho que muchas personas ya hayan reservado con la vista puesta en 2027, cuando está previsto que las empresas celebren reuniones o pequeños congresos, generando un dinamismo económico que beneficia a todo el mundo.

"Ás veces solo se mira o lado negativo do turismo. É unha mágoa, porque é verdade que o ten, pero hai un lado positivo moi importante: se temos un aeroporto internacional con conexións moi potentes para unha cidade do tamaño de Santiago é gracias a iso", reivindica Liñares.

"É unha cidade a nivel de atractivo turístico case inigualable. A xente queda abraiada do que aquí atopa, este xardín de pedra, granítico, de rúas empedradas cunha conservación bastante boa, parques incríbles, gastronomía... Se temos iso, por que non o imos aproveitar?" José Antonio Liñares, portavoz de Unión Hotelera Compostela (UHC)

Algo a lo que el representante de UHC añade: "E non é para que os turistas veñan aquí, que por suposto, senón para que os propios composteláns poidan gozar dun montón de destinos que dado o tamaño obxectivo da cidade non terían se non fose por este atractivo turístico. O mesmo pasa coa oferta cultural e hostaleira, os restaurantes de alto perfil non existirían nunha cidade de 100.000 habitantes se non fose por ese atractivo turístico".

El sector hotelero agradece a este respecto el "sobreesforzo" de los técnicos de Turismo para recuperar conexiones aéreas para Santiago tras el anuncio de Ryanair, así como para compensar los 35 días de cierre del aeropuerto. Una forma de que Santiago esté presente en los planes de viaje de miles de personas.

"É unha cidade a nivel de atractivo turístico case inigualable. A xente queda abraiada do que aquí atopa, este xardín de pedra, granítico, de rúas empedradas cunha conservación bastante boa, parques incríbles, gastronomía... Se temos iso, por que non o imos aproveitar?", se pregunta Liñares.

Reuniones del comisario

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ya ha comenzado a tener encuentros institucionales para avanzar en la organización.

El martes 14, acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió en Santiago de Compostela con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, la edil de Turismo, Míriam Louzao, y la directora gerente de Incolsa, Flavia Ramil. La Xunta y Raxoi coincidieron en la necesidad de una comunicación fluida de cara al evento del próximo año.

Así, los responsables autonómicos y locales han destacado la "oportunidad" de que el encuentro se desarrollase en la antesala del Xacobeo, cuando se ultima la programación de la cita y, han abogado por el intercambio de información y colaboración para garantizar el "éxito" de la misma.

"Queremos que todos los municipios de todo el territorio de Galicia se impliquen en su desarrollo y principalmente Santiago de Compostela", indicó el comisario tras la reunión.

Reunión de Xunta y Concello de Santiago por el Xacobeo 2027. Xunta

Posteriormente, Marcos Gómez Román se reunió con el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, con el objetivo de reforzar la colaboración entre la Xunta y la Iglesia de cara al Xacobeo 2027. Ambos abordaron a lo largo del encuentro aspectos relacionados con la preparación de la cita xacobea, haciendo especial hincapié en la importancia de continuar mejorando la experiencia de los peregrinos desde su llegada a la ciudad hasta su visita a la Catedral o su paso por la Oficina do Peregrino.

La Xunta indicó a través de un comunicado en que Gómez Román y Prieto coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo para avanzar en los proyectos compartidos y fortalecer la cooperación institucional de cara a garantizar el éxito del Xacobeo 2027 y seguir situando a la capital gallega como la gran meta espiritual, cultural y patrimonial del Camino de Santiago.

Gómez Román también se reunió con la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, con la que señaló la importancia de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan a proyectar el Xacobeo 2027 en el ámbito universitario, reforzando la presencia de los valores xacobeos en la iniciativa académica, cultural e investigadora de la entidad.