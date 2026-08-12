Ferrol consolida su crecimiento turístico con un aumento de más del 20% en julio

El mes de julio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística, confirma la evolución positiva que la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) de la plaza de España viene registrando desde comienzos de año. "Durante el mes de julio fueron atendidas 2.660 personas, una cifra que supone un incremento superior al 20 % respecto al mismo periodo de 2025 y que consolida la tendencia de crecimiento experimentada a lo largo del primer semestre", reveló la concejala de Turismo, Maica García.

El aumento de los visitantes nacionales e internacionales, unido al elevado número de peregrinos del Camino Inglés y al notable incremento de las consultas relacionadas con las pernoctaciones, pone de manifiesto la capacidad de Ferrol para atraer perfiles turísticos diversos y ofrecer una experiencia cada vez más completa.

Esta evolución refuerza la consolidación de un modelo turístico en la ciudad basado en el conjunto formado por el patrimonio, la cultura, la naturaleza y el Camino, contribuyendo a posicionar Ferrol como un destino cada vez más competitivo en el panorama turístico gallego, apuntó la concejala.

Lidera el turismo nacional

El turismo nacional continúa siendo el principal mercado emisor, con 2.227 personas atendidas, el 84,36 % del total. Las consultas proceden de prácticamente todo el territorio español, con especial presencia de visitantes llegados de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

En el ámbito internacional, el Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor, seguido de Francia, Italia, Alemania, Argentina y Portugal. La diversidad de nacionalidades atendidas confirma el creciente reconocimiento internacional de Ferrol como destino turístico, especialmente impulsado por la relevancia del Camino Inglés.

Perfil del visitante

Por franjas de edad, predominan los visitantes adultos, especialmente los situados entre los 35 y los 65 años, seguidos por el grupo de 18 a 34 años, que mantiene también una presencia significativa. A esto se suma un importante número de personas mayores de 65 años, consolidando un perfil especialmente interesado en el patrimonio, la cultura y la historia de la ciudad.

Al mismo tiempo, el incremento de la presencia de visitantes más jóvenes respecto a los meses anteriores apunta a la llegada del turismo familiar propio del período vacacional.

En cuanto al motivo de las visitas, el patrimonio histórico y arquitectónico continúa siendo el principal elemento de atracción turística, junto con el interés por las playas y el entorno natural.

La programación cultural, las fiestas y las rutas por Ferrolterra completan esta oferta y contribuyen a que los visitantes amplíen su conocimiento del territorio y prolonguen su estancia.

Más días de pernoctación

Las consultas relacionadas con las pernoctaciones y los alojamientos constituyen otro de los indicadores más relevantes del mes de julio. El elevado número de personas que solicitaron información sobre dónde alojarse confirma una tendencia positiva hacia estancias de mayor duración.

Una permanencia más prolongada permite a los visitantes descubrir con mayor tranquilidad los recursos patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales de Ferrol, al tiempo que favorece un mayor impacto de la actividad turística sobre la economía local.

Camino Inglés

El Camino Inglés mantiene una evolución muy favorable, aseguró la edil. Así, la comparación con los datos de 2025 pone de manifiesto la evolución positiva de la actividad desarrollada por la OMIT y confirma la consolidación del crecimiento experimentado durante este ejercicio.

El número total de personas atendidas aumenta respecto al año anterior, superando en más de un 20 % los registros de julio de 2025. Por su parte, el Camino Inglés continúa mostrando una evolución muy favorable, con un incremento destacable del número de peregrinos atendidos.

Maica García afirmó que "todos estos datos reflejan que Ferrol continúa consolidando un modelo turístico basado en la combinación de patrimonio, cultura, museos y experiencias vinculadas al territorio".