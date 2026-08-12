El EXPLORA III elige A Coruña para su primera escala en Galicia coincidiendo con el eclipse

El puerto de A Coruña recibe este miércoles una visita especial. El EXPLORA III, perteneciente a Explora Journeys, la marca de lujo del Grupo MSC, ha llegado a la ciudad en la que supone su primera escala en Galicia, coincidiendo además con la celebración del esperado eclipse solar.

La llegada del buque supone el debut de Explora Journeys en la comunidad gallega y forma parte de las seis escalas que el EXPLORA III realizará en España a lo largo de 2026, antes de continuar su recorrido hacia el norte de Europa.

La compañía ha querido destacar precisamente la coincidencia de su estreno en Galicia con el fenómeno astronómico, que este miércoles atraerá a miles de personas a diferentes puntos de A Coruña y del resto de la comunidad para contemplar el eclipse.

Durante su estancia, los pasajeros tendrán la oportunidad de conocer la ciudad, con propuestas centradas en su patrimonio, sus paisajes y su gastronomía, dentro del modelo de escalas de la compañía orientado al descubrimiento de los destinos.

Un buque preparado para utilizar GNL

El EXPLORA III es el primer barco de la flota de Explora Journeys propulsado por gas natural licuado (GNL). Según explica la compañía, su diseño permitirá también utilizar alternativas renovables como el bio-GNL y el GNL sintético a medida que estos combustibles estén disponibles.

El barco incorpora además tecnología para conectarse a la red eléctrica terrestre en aquellos puertos que dispongan de esta infraestructura, lo que permite apagar sus motores mientras permanece atracado.

Siete restaurantes y trece bares y lounges

El buque cuenta con una amplia oferta de espacios a bordo. Entre ellos se encuentran siete restaurantes y trece bares y lounges, tanto interiores como exteriores, además de grandes cubiertas y una propuesta específica dedicada al bienestar denominada Ocean Wellness.

Tras su temporada inaugural en el Mediterráneo, el EXPLORA III recorrerá también destinos del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

La incorporación del barco permitirá a Explora Journeys ampliar posteriormente sus rutas internacionales. A partir de 2027, la compañía prevé incorporar nuevos itinerarios por Alaska y Asia.

Su llegada a A Coruña este 12 de agosto supone así la primera parada de la compañía en Galicia y lo hace en una jornada poco habitual: con miles de miradas pendientes del cielo por el eclipse solar.