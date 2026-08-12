A Coruña recibe cinco cruceros el día del eclipse: más de 10.900 cruceristas visitan la ciudad

Y llegó el día del eclipse. A Coruña vive este miércoles una jornada histórica con motivo del eclipse total de sol que, a las 20:28 horas, dejará a la ciudad bajo la sombra de la Luna durante poco más de un minuto. En paralelo, la ciudad recibirá una gran afluencia de personas que se desplazarán hasta ella para disfrutar del fenómeno astronómico, entre ellas los 10.959 pasajeros y 5.640 tripulantes de los cinco cruceros que recalan hoy en el puerto.

Una de las turistas británicas llegadas a bordo del Celebrity Apex señala a Quincemil que disfrutará del eclipse desde la fiesta programada en el crucero, ya que el barco partirá a las 16:00 horas rumbo a Bilbao. "Esta mañana, mi familia y yo vamos a pasear por el paseo marítimo de la ciudad y después volveremos al crucero", explica.

Según detalla, el barco les ha proporcionado un folleto informativo con indicaciones para seguir el eclipse durante la travesía. El crucero navegará hacia el este, mientras que el Sol se situará al oeste, por lo que el fenómeno podrá contemplarse desde el lado de babor. Por este motivo, la compañía recomienda a los pasajeros permanecer en sus camarotes o salir a cubierta para disfrutar del eclipse. Además, el barco les proporcionará gafas especiales para observar el fenómeno de forma segura.

Cinco cruceros en el puerto

El primero de los cinco cruceros de hoy en llegar fue el MSC Explora III, a las 7:15 horas, mientras que el Celebrity Apex lo hizo a las 7:45. A continuación llegaron el Celebrity Equinox, a las 8:00; el Queen Anne, a las 8:30; y el Borealis, a las 9:30 horas.

A lo largo de la tarde, los buques irán abandonando A Coruña: el Celebrity Equinox y el Celebrity Apex tienen prevista su salida a las 16:00 horas, el MSC Explora III a las 17:00, el Queen Anne a las 17:30 y el Borealis a las 18:30. El Crystal Serenity, como se ha señalado, partirá de madrugada.

La coincidencia de seis cruceros con el eclipse total de Sol convierte este miércoles en una jornada especialmente singular para el puerto coruñés, con una importante presencia de visitantes en la ciudad durante un día en el que A Coruña será uno de los lugares destacados para observar el fenómeno astronómico.

En total, la programación portuaria de esta semana contempla 11 escalas de buques de pasajeros, que ha movilizado a la Autoridad Portuaria a poner en marcha un dispositivo de aproximadamente 200 personas.