El aeropuerto de A Coruña gana más de 6.300 pasajeros en julio respecto a junio

El aeropuerto de A Coruña cerró julio con 114.134 pasajeros, mejorando así los registros del mes anterior. Por Alvedro pasaron 6.335 viajeros más que en junio, cuando las instalaciones coruñesas contabilizaron 107.799 usuarios.

Según los datos facilitados este miércoles por Aena, el aeropuerto registró además 1.743 movimientos de aeronaves durante julio, frente a los 1.634 del mes anterior. En cuanto al tráfico de mercancías, se gestionó cerca de una tonelada.

La subida mensual llega después de que Alvedro cerrase junio con una ligera caída respecto al año anterior. En concreto, los 107.799 pasajeros registrados entonces supusieron un descenso del 1,5% frente a los 109.490 contabilizados en junio de 2025.

Más de 519.000 pasajeros en los aeropuertos gallegos

En el conjunto de Galicia, los tres aeropuertos gestionaron durante julio 519.387 pasajeros, 5.184 movimientos de aeronaves y 395 toneladas de mercancías.

Santiago-Rosalía de Castro volvió a liderar el tráfico aéreo de la comunidad, con 305.371 viajeros y 2.217 vuelos, además de 365 toneladas de mercancías. Alvedro se situó en segunda posición, con sus 114.134 pasajeros, mientras que por el aeropuerto de Vigo pasaron 99.882 personas y se contabilizaron 1.224 movimientos de aeronaves.

En lo que va de 2026, entre enero y julio, los tres aeropuertos gallegos acumulan 2.723.199 pasajeros, 27.940 operaciones y 2.370 toneladas de carga.

Los aeropuertos españoles crecen un 5%

Los datos de julio también fueron positivos para el conjunto de la red de Aena en España. Los aeropuertos españoles contabilizaron 34.406.581 pasajeros, un 5% más que durante el mismo mes de 2025.

También se gestionaron 284.423 movimientos de aeronaves, lo que representa un incremento interanual del 6,1%. El tráfico de mercancías, por el contrario, descendió un 4,5%, hasta situarse en 109.457 toneladas.

Entre enero y julio, los aeropuertos españoles sumaron 190.652.815 viajeros, un 4% más que en el mismo periodo de 2025, además de más de 1,6 millones de movimientos de aeronaves.

Si se contabiliza todo el Grupo Aena, que incluye también sus aeropuertos internacionales, julio terminó con 40,9 millones de pasajeros, un 4,9% más que en el mismo mes del año pasado.