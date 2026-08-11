Tres cruceros llegan hoy a A Coruña y cinco coincidirán mañana por el eclipse

Cinco cruceros en los muelles de A Coruña el 22 de abril de 2025. Autoridad Portuaria de A Coruña

A Coruña afronta este martes una triple escala de cruceros en el puerto, una actividad que se multiplicará mañana miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol.

Los tres buques previstos para hoy son el Crystal Serenity, Iona y Ambience. El primero llegó esta mañana a las 7:30 horas al muelle de Calvo Sotelo Sur y permanecerá en la ciudad hasta la madrugada del miércoles, con salida prevista a las 5:00 horas. El Iona, atracado en Trasatlánticos, permanecerá entre las 9:00 y las 17:00 horas, mientras que el Ambience estará en San Diego de 8:00 a 20:00 horas.

De esta forma, uno de los tres cruceros que están hoy en A Coruña continuará en el puerto durante la madrugada y enlazará con la jornada de mañana, cuando volverá a coincidir con otros cinco buques.

Seis cruceros mañana, el día del eclipse, aunque solo cinco durante el día

El miércoles será la jornada de mayor actividad de la semana en los muelles coruñeses, con seis cruceros previstos de forma simultánea. Al Crystal Serenity se sumarán el MSC Explora III, Celebrity Equinox, Queen Anne, Borealis y Celebrity Apex.

El primero en llegar será el MSC Explora III, a las 7:15 horas, mientras que el Celebrity Apex tiene prevista su entrada a las 7:45. A continuación llegarán el Celebrity Equinox, a las 8:00; el Queen Anne, a las 8:30; y el Borealis, a las 9:30 horas. El Crystal Serenity ya estará en el puerto desde el martes.

Los buques irán abandonando A Coruña a lo largo de la tarde: el Celebrity Equinox y el Celebrity Apex tienen prevista su salida a las 16:00 horas, el MSC Explora III a las 17:00, el Queen Anne a las 17:30 y el Borealis a las 18:30. El Crystal Serenity, como se ha señalado, partirá de madrugada.

La coincidencia de seis cruceros con el eclipse total de Sol convierte este miércoles en una jornada especialmente singular para el puerto coruñés, con una importante presencia de visitantes en la ciudad durante un día en el que A Coruña será uno de los lugares destacados para observar el fenómeno astronómico.

En total, la programación portuaria de esta semana contempla 11 escalas de buques de pasajeros.

A Coruña inmortaliza en un sello el eclipse solar total del 12 de agosto

El eclipse solar total del 12 de agosto ya tiene su propio sello conmemorativo en A Coruña. La Autoridad Portuaria de A Coruña, Correos y la Sociedad Filatélica de A Coruña han unido fuerzas para dejar constancia de uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del siglo, que convertirá a la ciudad en uno de los principales puntos de observación de Europa.

La presentación tuvo lugar esta mañana en la sede del Real Club Náutico de A Coruña, con el crucero Iona, atracado en el muelle de Trasatlánticos, como telón de fondo. La imagen sirvió para poner de relieve la vinculación entre el eclipse y la actividad portuaria de la ciudad, que se prepara para recibir a miles de visitantes a bordo de los cruceros que harán escala este miércoles en sus muelles.

La iniciativa filatélica incluye, además del sello, una tarjeta prefranqueada y un matasellos específicos dedicados al eclipse. José Luis Rey Barreiro, presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, destacó durante el acto que "A Coruña es el único territorio de todos por los que pasa el eclipse que ha cogido el testigo filatélico para conmemorar esta cita".

Imagen de la presentación. Autoridad Portuaria Coruña.

El interés de los coleccionistas ya se ha hecho notar antes incluso de la presentación oficial. Según explicó Rey Barreiro, la Sociedad Filatélica ya ha recibido más de 200 solicitudes de coleccionistas de toda España interesados en esta iniciativa, una cifra que esperan que aumente tras hacerse pública la imagen del sello.

"El eclipse va a durar solo unos minutos, pero este sello va a perdurar en el tiempo", señaló Francisco Javier Varela Castro, responsable de Medios de la Gerencia Noroeste de Correos, durante la presentación. Con esta emisión, las entidades impulsoras buscan que el recuerdo de la jornada del 12 de agosto permanezca más allá de los minutos en los que podrá contemplarse el fenómeno astronómico.

El secretario de la Junta Directiva del Real Club Náutico, Antonio Armenteros Cuetos, agradeció la elección de la sede para presentar el sello y puso en valor el interés de todas las entidades que han participado en la creación de esta pieza dedicada al eclipse.

Por su parte, Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, destacó la importancia de la iniciativa como una forma de "poner en valor y dejar constancia del que será uno de los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad y del Puerto". El eclipse quedará así ligado también a la historia de A Coruña a través de una pieza filatélica que pretende conservar el recuerdo de esta jornada.