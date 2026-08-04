Más de 6.000 peregrinos visitan Santiago en el inicio de agosto: "Es muy lindo llegar con lluvia"

Agosto es temporada alta en Santiago de Compostela. Miles de personas llegan entre el 1 y el 31 de este mes a la capital gallega, donde disfrutan de las vacaciones o de un merecido descanso tras recorrer el Camino de Santiago.

Este martes, han llegado a la ciudad compostelana 1.560 caminantes, según los datos oficiales de la Oficina del Peregrino, cifra que sube a 6.289 si se tienen en cuenta los datos de lo que va del mes de agosto.

El flujo de personas que visitan la ciudad deja, como cada verano, imágenes de colas para acceder a la Catedral de Santiago, un problema que el concello trabaja en atajar. Ni la lluvia ha impedido que la escena se repita este martes. "Hoy es un día perfecto con lluvia", aseguraron algunos visitantes a Europa Press.

Y es que ni las precipitaciones han logrado empañar la emoción y la alegría de llegar a una abarrotada praza do Obradoiro. "Hoy es fresquito, pero se agradece", ha reconocido a Europa Press una de las visitantes que hoy paseaba por Santiago, comparando este clima con el calor de su Madrid natal. La mujer esperaba en la plaza la llegada de su hijo, que terminaba hoy el Camino de Santiago, del que, confiesa ella, "es un enamorado".

Originario de Uruguay, Marcelo también ha llegado este martes a Compostela y ha aplaudido la lluvia: "Es muy lindo, llegar hoy, con lluvia, que es típico de Galicia, me ha gustado mucho". El hombre, que arrancó su peregrinación desde Ferrol, se ha mostrado encantado con la experiencia y, de hecho, ha recordado que esta es la sexta vez que realiza la Ruta Xacobea.

Marcelo ha comprobado en estos ocho años desde que hizo su primera peregrinación como se ha incrementado el volumen de caminantes y la masificación del Camino. "Cada vez hay más gente y es más difícil conseguir donde dormir", lamenta el uruguayo, recordando que es necesario ir reservando alojamiento a través del móvil para encontrar plaza.

Enrique concluye este martes sus 35 días de peregrinación desde Aluche. El madrileño reconoce que el Camino de Santiago está "muy turistificado" y que "ha cambiado radicalmente" en los últimos años, especialmente los últimos 100 kilómetros del Camino Francés, donde se concentra la mayor parte de los peregrinos.

Tras ser recibido en el Obradoiro por su familia y sus amigos, Enrique ha contado a Europa Press la "gratificante" experiencia de 691 kilómetros andando a Santiago. El sol de Madrid y los primeros kilómetros casi en soledad dieron paso a un último tramo "muy turístico, pero muy bonito", señaló Enrique, que ha agradecido el clima de hoy: "Prefiero la lluvia, es un día perfecto con lluvia".

Este madrileño ha caminado en varias ocasiones el Camino Francés a Santiago, en una ocasión un tramo del Camino del Norte y el camino Santiago Fisterra. De todos, se queda con la ruta que lleva hasta la costa, "la más bonita, porque es la menos turística", apunta.

Más de 300.000 peregrinos

Un total de 317.337 peregrinos han recogido su 'compostela en lo que va de año, un 5% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, la mayor parte (43%) son de origen extranjero.

Los datos recogidos por la Oficina del Peregrino reflejan que en el último mes completo, el de julio, llegaron a Santiago 71.551 peregrinos, un 7% más que el año anterior.

El camino preferido sigue siendo el francés, con casi el 43% de los usuarios, seguido del portugués (20%) y el portugués por la costa (19%). El resto de las rutas no llegan al 10% de los peregrinos.

El punto de partida más habitual es Sarria (Lugo), seguido de Tui (Pontevedra), lo que evidencia que la mayor parte de los peregrinos arrancan en la propia comunidad con los kilómetros necesarios para obtener la 'compostela'.

Las estadísticas, por otro lado, apuntan que las nacionalidades extranjeras más frecuentes con Estados Unidos, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido, en ese orden. En cuanto a las comunidades españolas, los peregrinos más habituales son los andaluces, los madrileños, los valencianos y los catalanes.