El sector turístico aplaude la implicación de Inditex en la promoción de A Coruña: "Ahora el reto es la estabilidad"

Panel de vuelos en Alvedro y usuarios en la zona de facturación. Quincemil

La licitación de rutas aéreas internacionales en el aeropuerto de A Coruña por parte del Consorcio de Turismo contará con parte de una aportación de 1,5 millones de euros de Inditex a través de un convenio de colaboración para la promoción turística de la ciudad que será aprobado hoy viernes en la Junta de Gobierno de este órgano municipal.

Distintos agentes turísticos califican de "excelente noticia" el apoyo económico prestado por la compañía textil, del que informó el Ayuntamiento este miércoles sin ofrecer más detalles. Tras la firma del acuerdo, el Consorcio convocará un concurso para destinos internacionales semejante al que también aprobará hoy para las conexiones directas nacionales con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

Las fuentes consultadas por Quincemil destacan que el acuerdo, que en principio estará en vigor en 2026 y 2027, beneficia tanto a la multinacional textil como al conjunto de la ciudad, y desean que suponga una apertura de rutas "estables" y "realistas" que den "continuidad" al refuerzo de la conectividad del aeropuerto de Alvedro y, en general, de las terminales gallegas.

Esta colaboración entre una administración pública y una empresa privada como Inditex es uno de los aspectos que más resaltan los expertos, así como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ayer agradeció a la compañía fundada por Amancio Ortega "su implicación en el desarrollo de la ciudad". "Esta cooperación es un ejemplo para muchas grandes empresas".

"Ejemplo a seguir"

Las agencias de viajes, a través de la asociación autonómica Agavi, aplauden la "valentía" de la iniciativa de Inditex, que consideran que "abre un nuevo escenario de colaboración público-privada" y supone "un ejemplo a seguir".

"No podemos depender solo de ayudas públicas. Los únicos agentes privados que hasta ahora dimos pasos fuimos las agencias y los turoperadores asumiendo el cien por ciento de riesgos", reflexiona Óscar Regal, vicepresidente de Agavi y director general de Viajes Embajador.

Cree que Alvedro puede ser "más competitivo" si logra captar nuevos enlaces con el extranjero, aunque califica como "clave" que la apuesta sea "continuista" con rutas internacionales consolidadas que tengan buenos horarios y frecuencias.

Viajeros se dirigen con sus equipajes a la terminal de Alvedro. Quincemil

Esta es una condición que también pone en valor Agustín Vázquez, director de Olamundo! "Hay que agradecer el apoyo de Inditex. Ahora hace falta que el concurso del Consorcio dé como resultado la contratación con buenas aerolíneas y de rutas y frecuencias realistas".

A la espera de conocer qué destinos internacionales podría haber desde Alvedro, Vázquez apuesta por lo que llama "vuelos de red", conexiones que supongan "un punto y seguido" hacia nuevos lugares, y pone como ejemplo la reciente operatividad de KLM y United Airlines en el aeropuerto de Santiago con sus rutas a Amsterdam y Nueva York. "París es un destino adecuado".

La consultora especializada en comunicación turística Nani Arenas pone de relevancia que la cooperación de Inditex con el Concello en la promoción de A Coruña reafirma "la importancia de la conectividad aérea empresarial, no solo turística" y la "necesidad de colaboración público-privada".

"La implicación de Inditex es un ejemplo a seguir. Hasta ahora los únicos agentes privados que dimos pasos fuimos las agencias de viajes y los turoperadores asumiendo el cien por ciento de riesgos" Óscar Regal, vicepresidente de Agavi y CEO de Viajes Embajador

"La clave no es en sí la ayuda, sino que a partir de ahora, tras el concurso, los aviones vayan llenos. Hay que conseguir que las rutas internacionales sean estables, ese es el reto", resalta Arenas, que recuerda la importancia turística que tendrá el Año Xacobeo 2027. "Que la riqueza que genere una ruta la pueda mantener sin ayudas".

El colectivo de expertos en Alvedro Vuela Más Alto, que considera que la colaboración con Inditex es "maravillosa", también alude a la rentabilidad futura de las rutas que salgan de la licitación del Consorcio como factor determinante. "Ojalá que los vuelos den alta ocupación y dinero, sin subvención o con ella pero que sea pequeña", dice su portavoz, Alberto Maroto.

¿Coordinación?

Las fuentes consultadas también coinciden en apuntar que el escenario aeroportuario en el que ahora interviene Inditex abre un debate que quizá cause “espinas” en los demás ayuntamientos de Galicia con aeropuerto, los tres presentes en el Comité de Coordinación Aeroportuaria impulsado este año por la Xunta.

"La buena noticia crea una duda. Vigo y Santiago pueden preguntarse: ¿a mí quién me ayuda? ¿A Coruña va un poco por libre con alguien que me echa una mano?", se cuestiona Arenas.

"El reto es conseguir que las rutas internacionales sean estables, que la riqueza que generen haga que se puedan mantener sin ayudas" Nani Arenas, consultora de comunicación turística

"Inditex no entra en la cuestión de la coordinación aeroportuaria. Es Alvedro el aeropuerto que más favorece sus intereses para la conectividad empresarial y de sus empleados", expone Maroto.

Un avión de la aerolínea Easyjet en la pista del aeropuerto de A Coruña. Cedida

Regal, que ha escuchado opiniones en este sentido entre los asociados de Agavi, reitera que "otras empresas deberían tomar nota" y destaca la "declaración de intenciones" que supone la aportación económica de Inditex a la promoción turística.

Sin competencia, con ayudas

Cada vez que el Comité Aeroportuario se ha reunido, desde A Coruña su alcaldesa ha apelado a la coordinación y a que las tres terminales gallegas no compitan entre sí para evitar la fuga de viajeros al aeropuerto de Oporto.

La Xunta, por su parte, se ha implicado en el fomento de los aeropuertos de la comunidad comprometiéndose a destinar 100.000 euros a cada nueva ruta aérea que se establezca en Galicia, con un máximo de dos por terminal y año.