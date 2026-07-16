Santiago encara el Apóstol con un 65% de ocupación: "Los hoteles no viven solo del turismo"

Fuegos del Apóstol lanzados por la celebración del Día de Galicia a 24 de julio de 2021, en Santiago de Compostela. César Arxina - EP

Santiago de Compostela cuenta las horas para el inicio de la Festas do Apóstol 2026. La ciudad se llenará de música y cultura del 22 al 31 de julio con una amplia programación en la que no faltarán los fuegos artificiales, los conciertos en la Quintana o las orquestas en la Alameda.

Los 10 días en los que se celebrarán las fiestas, la ciudad recibirá la visita de miles de personas, tanto turistas como ciudadanos que viven en municipios cercanos y no quieren perderse la oportunidad de pasárselo en grande en la capital gallega. Una gran afluencia de gente que, sin embargo, no se ve reflejada en las reservas hoteleras

"Partimos dun ano especial. Perdéronsecase 100.000 pernoctacións no primeiro trimestre debido ao problema dos trens e sobre todo á perda de conexións aéreas, así como ao tempo meteorolóxico complicado. E logo veu o peche do aeroporto, que non é unha crítica porque foi unha inversión", explica el portavoz de Unión Hotelera Compostela (UHC), José Antonio Liñares.

Los cinco primeros meses del año fueron por tanto complicados para los hoteles de la ciudad, que recuperaron su actividad en junio. "Imos recuperar os datos dos últimos dous anos", señala Liñares sobre las buenas cifras registradas el mes pasado, a la espera de que se publiquen los datos oficiales.

Será distinto este mes, que en Santiago de Compostela no se caracteriza por su alta ocupación hostelera. Pese a ser una época en la que muchas personas viajan o cogen las vacaciones, julio presenta en la capital gallega una caída considerable en cuanto a la reserva de habitaciones.

"A estatística de calquera dos nosos hoteis reflicte que a ocupación cae en torno a un 12% (en xullo). É incomprensible, porque é un mes moi bo, vacacional, que enriba ten 10 días de festas do Apóstol" José Antonio Liñares, portavoz de Unión Hotelera Compostela (UHC)

"A estatística de calquera dos nosos hoteis reflicte que a ocupación cae en torno a un 12%. É incomprensible, porque é un mes moi bo, vacacional, que enriba ten 10 días de festas do Apóstol", indica el portavoz de UHC, que añade: "Penso que este ano, tal e como vai a ocupación, vai a ser o mesmo".

Liñares señala que las fiestas, además, han perdido fuerza: antes, los hoteles colgaban el cartel de "llenos" y este 2026 la ocupación ronda el 65%. "Hai un día moi potente, que é o 24 de xullo, con moitas cousas institucionais. Pero a festa non ten atractivo para que a xente de fora veña. Ao mellor da comarca sí, que está ben que veñan cos nenos ou ás atraccións, pero a nivel turístico hai que ser coherentes e non ten gran tirón".

El Apóstol, por tanto, atrae a numerosas personas de los alrededores, tanto de las zonas rurales del propio municipio como de concellos cercanos. Gente que, en general, va y vuelve a casa en el mismo día y viaja en coche, por lo que no tiene incidencia directa en la ocupación hotelera.

"Colles calquera semana de setembro ou outubro e tes agora mesmo máis ocupación da que hai entre 25 e o 31 de xullo", añade Liñares. Esto se debe fundamentalmente a que julio es un mes vacacional sin contenido académico ni movimiento empresarial ni congresual.

Sí hay mucha más actividad en este sentido en los meses de otoño, por ejemplo. "Os hoteis vivimos non tanto do turismo, que tamén, pero hai outro tipo de aloxamentos máis focalizados ao turismo ca nós. Os hoteis non só son turismo, hai movemento académico, empresarial, congresual... E en xullo isto non o hai", indica el también responsable de Hotel Costa Vella.

La situación mejora ya en agosto, cuando son más personas las que pernoctan en los hoteles compostelanos.

Las fiestas del Apóstol

Las Festas do Apóstol arrancarán el 22 de julio con la Real Filharmonía, mientras que el día 23 actuará Julian Marley. La artista mexicana Lila Downs y la cantautora gallega Belém Tajes estarán el 24 de julio en la praza da Quintana.

Las Xornadas do Folclore se celebrarán el 25 de julio, mientras que el domingo se celebrará el Día do Traxe Galego con música, artesanía y animación, así como con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santiago con Pedro Lamas. El 28 de julio será el turno de la fiesta gitana gallega, A Tarara.

El rap también formará parte de la programación de las fiestas de la mano de Bewis de la Rosa el día 29. "A impulsora do rap rural non estará soa; ao escenario tamén subirá Eris Mackenzie con fusión de electrónica con música galega", avanzó la concejala de Festas, Pilar Lueiro.

La banda de indie formada por mujeres Shego será la protagonista del concierto Estrella Galicia el jueves 30, mientras que el punto final a la celebración lo pondrán The Rapants.

No faltarán, un año más, las orquestas de la Alameda. Estas son las actuaciones programadas:

Jueves 23: orquesta Finisterre

Viernes 24: orquesta Compostela

Sábado 25: Tania Veiras e Los Cumbias Pop

Jueves 30: Costa Dorada

Viernes 31: Suavecito

La música de cámara no faltará con los Peregrinos Musicais: el lunes 27 y el miércoles 29 en el Teatro Principal y el martes 28 en San Martiño Pinario. Santiago contará, además, con el ciclo Compostela Cinema del lunes 27 al jueves 30.

Os Muiñeiros do Sarela, Pana Raiada, O Castro de Figueiras, Pena Maior de Marrozos y Novo Río Sarela amenizarán las alboradas, que recorrerán la ciudad todas las mañanas. El día 31, además, habrá cantos de taberna en los barrios de San Lázaro e en San Pedro, con Xirandaina e Os Estalotes.

Espectáculo de luz y fuegos artificiales

Una amplia programación a la que se suma el espectáculo de luz sobre la fachada de Raxoi los días 24, 25 y 26, así como los fuegos artificiales a cargo de la empresa Pirotecnia Mediterráneo el 24 y el 31 de julio.

El espectáculo de luz regresa a la praza do Obradoiro y se proyectará sobre el Pazo de Raxoi. Con una duración aproximada de nueve minutos y varios pases, ha sido diseñado por la empresa Qatro Gatos. Habrá, además, varias oportunidades para verlo:

La noche del 24 de julio se proyectará entre las 00:00 y las 02:00 horas cada 15 minutos

Los días 25 y 26 de julio comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 01:00 horas, también con intervalos de 15 minutos

Los fuegos artificiales, por otro lado, mantienen las características de 2025, ya que la licitación fue por dos años con la empresa Mediterráneo. Así, habrá tres puntos de tirada el 24: Cidade da Cultura, parque Carlomagno y la Alameda.

Este será el emplazamiento desde el que se lancen el 31 de julio para despedir las fiestas a partir de las 23:30 horas.