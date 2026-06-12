El aeropuerto de Santiago tuvo 31.594 pasajeros en los tres días de mayo que estuvo operativo

Tras un periodo atípico en el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro que permaneció cerrado durante más de un mes, desde el 23 de abril hasta el 27 de mayo, su más que esperada reapertura ha venido acompañada de nuevas conexiones internacionales, como la única gallega a Nueva York o a ciudades como Ámsterdam, Cork o Marrakech.

El cierre del aeropuerto se debió a los trabajos de regeneración que se realizaron en el pavimento de la pista con un alcance de 1,23 metros de profundidad en cuatro zonas (unos 22.040 metros cuadrados) y menos profunda en el resto del campo de vuelos. Según explicaba Aena, estos trabajos permitirán garantizar la seguridad de la operación durante los próximos años.

Además de esta actuación, también se llevaron a cabo la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista o el sistema de iluminación y del drenaje en el campo de vuelos.

En ese sentido, también se llevaron a cabo la renovación de los dos sistemas de ayudas al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad (ILS). El ILS de CAT.II/III de la cabecera 17 se renovó durante este mes de mayo, mientras que el ILS de CAT. I de la cabecera 35 se renovará en los meses de agosto y septiembre y se pondrá de nuevo en servicio en los primeros días de octubre. En total, se instalaron más de 150 kilómetros de cable en las 900 balizas que requiere la pista por su envergadura.

Más de 30.000 pasajeros en solo tres días

Su apertura coincide con el inicio de la temporada alta y la llegada de turistas a través de las nuevas conexiones a la ciudad que intentarán revertir la situación de descenso de pasajeros en el aeródromo durante todo este año.

El aeropuerto de Lavacolla comenzaba el año con el descenso de pasajeros respecto al año anterior. En total, el aeropuerto registraba 133.079 usuarios (un 29,2% menos que en enero de 2025), unos números en descenso que continuaron en febrero con 130.533 pasajeros (una disminución del 29,8%) y que también se registraron en el mes de marzo con 172.067 pasajeros, un 29,7% menos que en el mismo mes de 2025. Además, durante el primer trimestre del año, el Rosalía de Castro contabilizó un total de 435.679 pasajeros, un 29,6% menos que en el mismo período de 2025).

El escenario ahora parece mucho mejor. Solo durante los tres días operativo durante el mes de mayo, el aeródromo compostelano registró 31.594 pasajeros con 347 vuelos y 18 toneladas de mercancías.

Coincidiendo con su reapertura, el 28 de mayo, también se estrenaba la conexión Galicia - Nueva York con el vuelo operado por United Airlines que une el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark, a 30 kilómetros de la ciudad que nunca duerme. El primer avión despegaba un día antes desde el aeropuerto norteamericano para llegar a la capital gallega pasadas las 8 de la mañana, mientras que desde el aeropuerto compostelano despegaba el primer avión hacia Newark a las 10:00 horas. Este enlace estará disponible tres veces por semana (los lunes, jueves y sábado) hasta el 21 de septiembre.

Unos días más tarde, el 5 de junio, desde Lavacolla despegaba la Selección Española de Fútbol Masculino en busca de su segunda estrella. Los de Luis de la Fuente, pasadas las once de la mañana, despegaron desde el aeropuerto compostelano rumbo a Nashville para disputar el Mundial. Señalaba Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que era la primera vez que la selección se despide desde Galicia para viajar hasta América: "Galicia tiene mucha conexión con América. De aquí emigraron muchísimos miles de gallegos hacia ese continente y, por lo tanto, hacia allí también va la suerte de España", señalaba.

La de España no era la única selección que viajaba desde Santiago. La Selección disputó el 4 de junio en el Estadio de Riazor un amistoso contra la selección de Irak quienes también pusieron rumbo a Estados Unidos desde el aeropuerto de Lavacolla, dos horas más tarde que los españoles. "Santiago se convierte en el epicentro de dos selecciones mundialistas que van a despegar hacia ese Mundial", mencionaba Louzán.