Ferrol sedujo en abril a un turista adulto, cultural y cada vez más peregrino

Ferrol sigue consolidándose como destino turístico y lo hace con un perfil de visitante cada vez más definido: adulto, atraído por el patrimonio cultural y, en el caso del turismo internacional, muy vinculado al Camino Inglés. Así lo reflejan los datos de actividad de las dos oficinas municipales de turismo durante el mes de abril, que rozaron las 3.000 atenciones entre ambos puntos de información.

La oficina situada en la Praza de España atendió a 1.256 personas, con un claro predominio del turismo nacional, que sumó 1.009 visitantes frente a 247 internacionales. Dentro del mercado estatal, los viajeros procedían principalmente de Galicia, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, mientras que entre los extranjeros destacaron visitantes llegados de Italia, Reino Unido, EEUU, Portugal, Argentina y Alemania. La oficina del Puerto registró 1.700 consultas.

Los datos reflejan además un perfil claramente adulto y sénior. El grupo más numeroso fue el de mayores de 65 años, con 516 registros, seguido por visitantes de entre 35 y 65 años, con 492 personas. Los jóvenes de entre 18 y 34 años representaron 173 consultas, mientras que los menores fueron minoritarios.

El motivo de las visitas

El motivo principal de estas visitas fue el interés por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que generó 464 consultas, seguido del interés por los museos, con 391. También se registraron 434 consultas relacionadas con alojamiento, impulsadas por la celebración de la Semana Santa y por un mayor número de visitantes que decidieron pernoctar en la ciudad.

Pero si hay un perfil turístico que gana peso en Ferrol es el del peregrino internacional que escoge la ciudad como punto de partida del Camino Inglés. La oficina turística del puerto atendió a 1.730 personas durante abril, con mayoría de visitantes extranjeros, que representaron el 55,95% del total.

Los principales países de origen fueron Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania, mientras que entre los turistas nacionales sobresalieron Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid. Según explicó Maica García, "la mayor parte de estos visitantes eran peregrinos", hasta el punto de que el 88,34% de las consultas estuvieron relacionadas con el inicio de la ruta jacobea.

En este caso, el perfil de edad se sitúa mayoritariamente entre los 31 y los 60 años, una franja que representa más de la mitad de los visitantes atendidos. Además, el Ayuntamiento detecta una tendencia al alza: cada vez son más los peregrinos que deciden llegar con uno o dos días de antelación para conocer la ciudad y disfrutar de su oferta gastronómica y cultural, aumentando así su impacto económico.

"Ferrol está de moda y cada vez son más las personas que quieren conocer nuestra ciudad, disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestro patrimonio cultural", celebró la concejala Maica García, que ve en estos datos la confirmación de que la ciudad avanza como destino turístico de referencia en Galicia.