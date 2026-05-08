A Coruña, premiada por National Geographic por su sostenibilidad turística

A Coruña acaba de ser galardonada como 'Mejor proyecto de sostenibilidad turística' en los Premios de los Lectores Viajes National Geographic 2026. La ciudad se alzó este jueves con el primer puesto después de que los lectores de la publicación valoraran su apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica. Entre los finalistas a este premio se encontraban los proyectos presentados por Visit València, Caminos Naturales, Royal Caribbean, Agaete, MSC y Barceló Regen.

El gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, Antón Álvarez Olmo, fue el encargado de acudir al evento para recibir el premio, donde destacó que "A Coruña lleva años trabajando y apostando por un turismo más sostenible y recibir un galardón como este significa que desde el Ayuntamiento y el Consorcio se están haciendo las cosas bien". Álvarez también subrayó la motivación que supone este premio "para garantizar a la ciudadanía y al turista una urbe cosmopolita, accesible y sostenible".

Desde el gobierno local, señalan que se han llevado a cabo proyectos de mejora y acondicionamiento de parques y jardines, así como iniciativas para preservar y conservar el medio natural, como en la Torre de Hércules y su entorno, declarado Espacio Natural de Interés Local gracias a su rica fauna y flora.

Destaca también el proyecto de BiciCoruña. Sus más de 50 km de carril bici son un importante atractivo turístico para aquellas personas que desean descubrir el patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico de la ciudad sin descuidar sus elementos naturales.

En esta IV edición de los Premios de los Lectores Viajes National Geographic 2026 hubo un total de 98 nominados que compitieron en 14 categorías relacionadas con la gastronomía, la sostenibilidad o el alojamiento. Las votaciones se llevaron a cabo entre el 22 de enero y el 22 de febrero de este año.