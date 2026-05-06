Un puente de mayo más flojo en A Coruña: el mal tiempo y la cercanía de Semana Santa dejan una ocupación hotelera del 75 %

El festivo del 1 de mayo, que este año permitió un puente del viernes 1 al domingo 3 -coincidiendo además con el Día de la Madre-, cerró en A Coruña con una ocupación hotelera media en torno al 75 %, según los datos del sector.

Una cifra que, aunque positiva, se sitúa ligeramente por debajo de las expectativas iniciales. "Los porcentajes de ocupación han sido más o menos los que teníamos previstos, en torno al 75 % de ocupación media. Son datos bastante interesantes, teniendo en cuenta que la Semana Santa ha estado muy próxima", explica Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco).

Desde el sector señalan que el calendario jugó en contra en esta ocasión. La cercanía entre ambos periodos festivos -con la Semana Santa finalizando a comienzos de abril- habría condicionado la planificación de escapadas. "Lógicamente eso se nota a la hora de plantearte la siguiente salida", apunta Collazos.

El clima, otro condicionante

A este contexto se suma la meteorología, un factor habitual en este tipo de fechas. Las previsiones poco favorables durante los días previos al puente también pudieron influir en la decisión de muchos viajeros.

"Otro dato importante ha sido el clima, que daba bastante mal en las previsiones y probablemente el resultado hubiera sido un poco mejor si esa variable hubiera estado de nuestro lado", añade el presidente de Hospeco.

Pese a todo, desde el sector valoran de forma positiva el comportamiento del puente, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias. A Coruña mantiene así su atractivo como destino de escapada, aunque con margen para mejorar los datos en próximas citas festivas.

Los restaurantes, al completo por el Día de la Madre

La celebración del Día de la Madre dejó en A Coruña una jornada de gran actividad en la hostelería. El sector destaca el tirón de esta fecha, que año tras año se traduce en locales llenos. "Es uno de los días más fuertes del año", apunta Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, quien subraya además que "las reservas estaban hechas con mucha antelación".