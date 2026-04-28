Casi 9.000 cruceristas visitan A Coruña en la triple escala de este martes

A Coruña ha recibido con un día caluroso y soleado a cerca de 9.000 cruceristas llegados en tres barcos esta mañana. Se trata del Hanseatic Spirit, el Iona y el Norwegian Star, que en total han traído a la ciudad a 8.844 pasajeros.

Esta es la segunda triple escala de este año en el puerto coruñés, después de la vivida el pasado 17 de abril.

El primero en llegar esta mañana fue el Norwegian Star, que arribó a las 08:00 horas. El barco, de 294,13 metros de eslora, llegó procedente de Leixoes y está atracado en el muelle Calvo Sotelo Sur. Sus 2.348 pasajeros se quedarán en la ciudad hasta las 19:00 horas, cuando partan hacia Gijón.

También en el muelle Calvo Sotelo, aunque en la zona norte, está atracado desde las 11:30 horas el Hanseatic Spirit. El crucero más pequeño de los tres que visitan A Coruña hoy tiene 138,78 metros de eslora, también llegó de Brest y sus 230 pasajeros partirán hacia Brest a las 23:00 horas.

El tercero de ellos y el más visible dando un paseo por el centro es el Iona. Está en el muelle de Transatlánticos, junto al Náutico, a donde llegaron 6.264 pasajeros a las 08:30 horas. La embarcación viene de Bilbao y se dirige hacia Vigo, a donde partirá a las 19:00 horas.

Estos casi 9.000 cruceristas que disfrutan hoy de la ciudad forman parte de una cifra que no deja de crecer en la ciudad.

En el año 2009 53.000 personas visitaron A Coruña procedentes de cruceros. En 2025, la cifra era de 465.000 cruceristas. Este impacto se traduce en más de 40 millones de euros anuales para la ciudad y el área metropolitana

Para este año, el calendario de escalas apunta a unas 180.

Como atractivo turístico, la Autoridad Portuaria presentó recientemente en Miami una oferta que se complementa con museos particulares como el de Estrella Galicia o el del Dépor, además de citas previstas para el 2027 como Regata de Grandes Veleros en julio, el centenario del Real Club Náutico, el 150 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto; y la escala del buque escuela español Juan Sebastián Elcano.

Este año, el eclipse solar del 12 de agosto será la fecha marcada en el calendario. Ese día y el anterior, el 11 de agosto, nueve cruceros atracarán en la ciudad.