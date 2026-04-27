El aeropuerto de A Coruña agota plazas de reserva de larga estancia en el nuevo aparcamiento

La previsible saturación del aeropuerto de A Coruña por el aumento de vuelos durante 35 días debido a las obras en la pista de la terminal de Santiago ocasiona desde el pasado jueves más actividad en Alvedro. Ha habido algún momento en los últimos cinco días con el doble de usuarios en las zonas de facturación y embarque, así como una mayor ocupación de las plantas de aparcamiento.

La absorción de vuelos que debían operarse en Lavacolla y la operatividad de los que salen y llegan de Alvedro provoca el aumento de la demanda de estacionamiento. Además de los tres niveles subterráneos frente a la terminal, Aena ha dispuesto un parking provisional al que se accede junto a la rotonda de la carretera N-550. Solo en este se permite durante este mes reservar plazas de larga estancia.

Y no en todos los días de este periodo será posible. Si un viajero necesita reservar espacio de larga duración para su coche con motivo de un viaje se va a encontrar con el aviso de "agotadas las plazas de reserva disponibles" al intentar hacer la operación online.

Por ejemplo, para el puente de este fin de semana (entre el viernes 1 de mayo y el lunes 4) no es posible reservar una plaza de aparcamiento en el parking de larga estancia (P1) con reserva y pago anticipado. Esta instalación es la que se corresponde con el estacionamiento habilitado que hasta ahora no tenía uso, en el que Aena, consultada por Quincemil, indica que "por el momento hay plazas disponibles".

Vehículos aparcados, este lunes, en el aparcamiento provisional del aeropuerto de A Coruña. Quincemil

Desde este punto hay pequeños buses lanzadera gratuitos que conectan con la terminal cada cuarto de hora; también hay una senda peatonal que se recorre en unos doce minutos.

Ocurre lo mismo en el caso de que un viajero quiere aparcar su coche en Alvedro entre el 29 y 30 de abril. Pero si el pasajero necesitase guardar su vehículo en este lugar entre el 5 y el 8 de mayo, por ejemplo, sí encontraría una plaza de reserva, al precio de 27 euros por día.

Los fines de semana de mayo

De momento también hay posibilidad de hacer reserva de aparcamiento en los fines de semana del 9 y 10 de mayo, 16 y 17 y 23 y 24, días en los que, junto cada respectivo viernes, es decir un día antes, se producirá la coincidencia de varios vuelos en Alvedro.

El 27 de mayo, miércoles, concluirá el periodo en que Alvedro asume más vuelos y Lavacolla recuperará su actividad normal. La reserva de plazas de larga estancia volverá a habilitarse en la planta -1 subterránea situada frente a la terminal.

Cada vez que un usuario accede a la web de Aena para hacer una reserva de estacionamiento largo en el aeropuerto coruñés puede ver el número de consultas que otros viajeros han hecho para las mismas fechas; en algún caso no llegan a la decena, pero en otros superan las 75.