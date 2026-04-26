El Concello de Culleredo (A Coruña) denuncia que los taxis coruñeses incumplen el acuerdo de Alvedro

El pulso entre taxis de A Coruña y de Culleredo en el aeropuerto Alvedro continúa. Con el cierre del aeropuerto de Santiago, que deriva buena parte de su tráfico a Alvedro, desde el pasado jueves está en marcha un acuerdo por el cual todos los vehículos de A Coruña podrán dar servicio al aeródromo situado en Culleredo. De todas formas, los taxis locales mantendrán su prioridad.

Tan solo unos días después, este mismo domingo, el Concello de Culleredo ha denunciado en un comunicado que ha detectado "la incorporación de vehículos desde la bolsa de refuerzo —donde los coruñeses esperan su turno— que no se ajustan al sistema establecido".

El gobierno local recuerda que lo acordado establece que la entrada en la parada de taxis desde la bolsa debe realizarse en grupos de máximo tres taxis y solamente cuando no haya vehículos esperando aquí.

Por eso, ha anunciado que desde el lunes reforzará la presencia de la Policía Local, que podrá "corregir estas situaciones asegurando el cumplimiento estricto de la ordenación prevista" y recordar a los conductores que no hay ni "excepciones ni interpretaciones distintas".

El Concello reitera que "el objetivo es mantener de forma permanente tres taxis en parada procedentes de la bolsa".

Paralelamente, critica también que el servicio de bus establecido está sufriendo "carencias relevantes" y ve necesaria "una mejor ordenación de la señalización en el exterior del aeropuerto para facilitar la movilidad y la seguridad de los usuarios".