El aeropuerto de A Coruña opera con "tranquilidad" y "normalidad" en el primer día con más vuelos

Un grupo de deportistas en la zona de facturación del aeropuerto de A Coruña. Quincemil

Alvedro despertó tranquilo este jueves, como un día más, aunque es el primero de los 35, hasta el 27 de mayo, en que operará el doble de vuelos y recibirá el doble de usuarios por el cierre temporal por obras del aeropuerto de Santiago.

La terminal de A Coruña ha aumentado servicios con un plan de refuerzo, que antes del mediodía se han visto algo más exigidos que de costumbre por la coincidencia de dos llegadas y dos salidas de vuelos (Madrid y Palma de Mallorca) que de forma habitual se operan en Alvedro y en Lavacolla. En todo caso, no hubo problemas ni incidencias que alteraran el funcionamiento normal del aeropuerto.

Algunos usuarios sabían que habría más actividad, quizá con más colas en distintas zonas del aeropuerto, y decidieron acudir con bastante antelación a la terminal para esperar a facturar y embarcar en sus vuelos. Esperaron con calma en los asientos o en el área de restauración, donde no hubo aglomeraciones.

Como un grupo de italianos que han completado una ruta senderística por Galicia estos días y regresaban a su país a media mañana. O dos amigas, Mariví y Elvira, que viajan juntas a Palma de Mallorca, un destino desviado desde Santiago. "Por si acaso, vinimos mucho antes de lo normal, no nos importa esperar. Tenemos ganas de vacaciones".

Las amigas Elvira y Mariví, antes de tomar un vuelo a Palma en el aeropuerto de Alvedro.

Antes, a primera hora, hubo "normalidad" y "tranquilidad", como en el exterior admitían taxistas de Culleredo. Una flota de vehículos atendió a los primeros pasajeros que aterrizaron; solo los últimos en bajarse del avión tuvieron que esperar algunos minutos la llegada de más taxis.

Acudió en ese momento algún profesional de A Coruña, a quien se le permite libremente hacer su servicio durante estos 35 días. Incluso alguna unidad de una empresa de VTC (vehículo de transporte con conductor) se acercó a la terminal para movilizar viajeros. Más tarde, antes de la llegada de los vuelos de Palma y Madrid casi a la misma hora, la bolsa de reserva, con taxis de la ciudad herculina, casi se llenó.

En autobús llegaron pasajeros desde A Coruña y Santiago, pocos desde la ciudad compostelana en los primeros desplazamientos. También en los pequeños buses lanzadera gratuitos habilitados para conectar la terminal con el parking provisional habilitado junto a la N-550 con 700 plazas, que estuvo lejos de llenarse, al contrario que el aparcamiento habitual.

"Al comprar el billete ya se me informó de que aterrizaría en A Coruña. Días después me enteré de que un bus me llevaría a la intermodal de Santiago", comentaba resignada María, una andaluza procedente de Palma. Otros compañeros de viaje se mostraron menos resignados, molestos por tener que pagar un servicio extra.

Antes de tiempo

Las primeras salidas del día (6:30, 8:35, 9:20 a Madrid) aterrizaron en sus destinos poco antes de lo previsto, informan fuentes próximas a Aena. Las primeras llegadas a Alvedro (6:40 y 7:15 de Madrid) también llegaron con antelación o en hora.

El vuelo de Barcelona de las 5:35 llegó 20 minutos antes a Alvedro. Ese avión partió de A Coruña a las 8:10 y aterrizó a la hora prevista.

Taxis delante de la terminal de Alvedro este jueves. Quincemil

A las 11:45 y las 11:55 tomaron tierra un vuelo de Madrid y otro de Palma, por lo que se dio la coincidencia de usuarios de ambos aeropuertos gallegos. Esos aviones despegaron 40 y 45 minutos después a los destinos de origen. Sin incidencias.

Con esta parrilla de vuelos, en la terminal se juntaron más usuarios de lo habitual, bastante espaciados a la hora de acudir a los mostradores de facturación y sin que se congestionaran los servicios. Las mismas fuentes apuntan que la actividad se atendió con "normalidad". En el exterior, los taxis acapararon la salida de la terminal, tanto de Culleredo en la cabecera como de A Coruña en la reserva para atender a los viajeros que acababan de aterrizar minutos antes.

Los pasillos de seguridad, aunque no desbordados, recibieron más viajeros para pasar los controles, que unos metros más adelante esperaron en las zonas de embarque, donde Aena ha abierto dos puertas más para agilizar el tránsito de usuarios.

El viernes, con más exigencia

Las primeras horas de Alvedro con más exigencia operativa han transcurrido con tranquilidad general y sin sobresaltos este jueves. Por la tarde se juntarán más vuelos que operan A Coruña y Santiago.

Vista de la terminal de Alvedro a media mañana. Quincemil

Se espera que mañana viernes, entre las 11:00 y las 15:00 horas, haya más presencia de viajeros debido a una mayor acumulación de vuelos operados en las dos terminales con destinos nacionales e internacionales.

El primer día, de momento, sirve para evaluar si el aeropuerto coruñés está capacitado para asumir una ocupación más alta. En este caso por motivos extraordinarios, aunque con vistas al futuro puede ayudar a planificar una operativa más ambiciosa.